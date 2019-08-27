В. Марков принял участие в августовском совещании педагогов Республики Коми

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо учитывать особенности образовательной системы региона, опираться на сильные стороны отрасли, считает сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми Валерий Марков МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми принял участие в ежегодном августовском педагогическом совещании в Сыктывкаре. Одно из самых главных событий в сфере образования Республики Коми объединило на своей площадке более 100 специалистов из разных муниципальных образований для обсуждения ключевых мероприятий в регионе по реализации национального проекта «Образование».

Валерий Марков принял участие в августовском совещании педагогов Республики Коми

В своём приветствии к педагогам Валерий Марков отметил, что на реализацию нацпроекта отведено 5 лет. «Это огромный пласт работы. До 2024 года будет обновлена материально техническая база в средних школах, введены в строй новые школы в сельской местности, во всех регионах внедрят модель цифровой образовательной среды. Всё это требует комплексного подхода», — отметил он.

До 2024 года будет обновлена материально техническая база в средних школах, введены в строй новые школы в сельской местности

При этом парламентарий считает, что необходимо учитывать особенности образовательной системы региона, опираться на сильные стороны образовательной отрасли, чтобы достичь стратегических целей национального проекта.

Особое внимание Валерий Марков уделил вопросам выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи. «В Республике по примеру центра «Сириус» создан Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки. Это очень важное звено образовательной системы в достижении стратегических целей национального проекта «Образование». Именно такие центры дают импульс для повышения уровня качества знаний подрастающего поколения и глобальной конкурентоспособности наших учащихся».

Сенатор поблагодарил педагогов за их благородный труд и призвал всех участников образовательного процесса активнее участвовать во всех проводимых мероприятиях и конкурсах в сфере образования.

MIL OSI