В Минэнерго России состоялась презентация проектов Фонда социального страхования РФ на площадке Минэнерго России

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 29 августа. – В Минэнерго России для компаний ТЭК состоялась презентация новых проектов Фонда социального страхования Российской Федерации по внедрению цифровых сервисов – «Электронный листок нетрудоспособности», «Социальный электронный документооборот», «Электронные сервисы портала ФСС», «Прямые выплаты» (в части выплаты пособий по временной нетрудоспособности и материнству непосредственно застрахованным) и ряд других.

В мероприятии приняли участие представители крупнейших отраслевых организаций (ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «РусГидро», ПАО «Транснефть», ПАО «Зарубежнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «НК «РуссНефть», ООО «СИБУР», АО «ОЭК», ПАО «Энел Россия», ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», АО «Русский уголь»).

Открыла мероприятие Анастасия Бондаренко – статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации, подчеркнув значимость инициатив Фонда в рамках уже происходящей масштабной цифровой трансформации экономики. «Удобство взаимодействия работодателей и Фонда по вопросам социального страхования работников компаний посредством цифровых сервисов существенно сокращает издержки компаний», подчеркнула заместитель Министра.

Первый заместитель председателя Фонда Евгений Писаревский – обозначил основные направления цифровой трансформации взаимодействия и развития электронного документооборота между страхователями и Фондом.

Представители Фонда рассказали о содержании проектов, ответили на вопросы участников мероприятия, обозначили возможности совершенствования обсуждаемых сервисов с учетом специфики деятельности компаний.

В заключение Анастасия Бондаренко отметила: «Важно организовать эффективное взаимодействие заинтересованных сторон на этапе апробации, пилотного внедрения сервисов в 2020 году, учитывая, что с 2021 года ряд инициатив Фонда, например, прямые выплаты застрахованным лицам, переход на электронный листок нетрудоспособности, будут носить для компаний обязательный характер. Минэнерго России готово оказать любую поддержку и выступить площадкой для диалога сторон».

MIL OSI