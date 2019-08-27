Л. Гумерова дала старт реализации проекта «Моя семья» в Республике Башкортостан

Source: Russia – Council of the Federation

Проект предполагает комплексное сопровождение родителей, страдающих алкогольной зависимостью.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела в Уфе мероприятие, посвященное запуску проекта «Моя семья». Он направлен на профилактику социального сиротства через комплексное сопровождение родителей, страдающих алкогольной зависимостью.

Лилия Гумерова провела в Уфе мероприятие, посвященное запуску проекта «Моя семья»

Сенатор отметила, что ежегодно из почти тысячи новых детей-сирот 70 проц. составляют «социальные сироты». «Основная причина социального сиротства почти всегда одна – это алкоголизм. Именно поэтому мы решили консолидировать все наши усилия и постараться помочь каждому ребенку сохранить для него родную семью».

Мы решили консолидировать все наши усилия и постараться помочь каждому ребенку сохранить для него родную семью

По словам Лилии Гумеровой, проект нацелен на реабилитацию родителей, злоупотребляющих алкоголем. Экстренное реагирование и помощь будут получать родители, чьи дети помещены в социальный приют. В этом году социальные приюты Республики Башкортостан приняли 407 детей из таких семей.

Лилия Гумерова провела в Уфе мероприятие, посвященное запуску проекта «Моя семья»

Парламентарий сообщила, что в рамках проекта «Моя семья» планируется охватить лечением не менее 80 проц. родителей, чьи дети помещены в приют, и родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, но готовых с помощью специалистов ее преодолеть.

Проект предполагает выезд в семью по месту жительства для мотивирования на лечение, медицинскую реабилитацию. При этом специалисты разработают индивидуальную программу социального сопровождения семьи, включая помощь в трудоустройстве родителей, направление детей в дошкольные, образовательные организации, кружки, секции, поддержку в социализации детей после возврата из приюта.

Лилия Гумерова провела в Уфе мероприятие, посвященное запуску проекта «Моя семья»

«Это непростая работа. Мы надеемся, что в проект включатся все — муниципалитеты, сельские советы, школы, больницы, соседи и сами родители. Результатом совместной работы будут сотни и тысячи ребят, которые будут жить в родной семье с трезвыми родителями», — подчеркнула Лилия Гумерова.

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