Л. Талабаева приняла участие в работе 40-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

Source: Russia – Council of the Federation

Придание диалоговому партнерству АСЕАН с Россией стратегического характера будет способствовать выходу отношений с АИПА на качественно новый уровень, заявила сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края приняла участие в заседании 40-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПА), которая проходит в период с 26 по 29 августа в Бангкоке (Таиланд). Мероприятие посвящено теме укрепления парламентского сотрудничества в интересах устойчивого развития сообщества АСЕАН.

«Видим в этом важный механизм укрепления мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил сенатор, выступая на пленарном заседании Ассамблеи.

Людмила Талабаева

Людмила Талабаева подчеркнула, что центральная задача парламентского сообщества заключается в формировании позитивной созидательной повестки, способствующей повышению доверия между государствами. Также сенатор выступила против применения санкций в отношении парламентариев и призвала коллег поддержать российскую позицию, выразив надежду на дальнейшее конструктивное развитие диалога с парламентами стран АСЕАН и АИПА в целом.

Людмила Талабаева рекомендовала налаживать связи по парламентской линии с другими ведущими региональными структурами, включая ШОС и ЕАЭС, с целью формирования дополнительных инструментов сотрудничества на пространстве Большой Евразии.

России готова наращивать сотрудничество со странами АТР в высокотехнологичных и инновационных отраслях

Отметив прогресс, который наметился между Россией и странами АСЕАН в экономической сфере, парламентарий сказала о готовности России наращивать сотрудничество в высокотехнологичных и инновационных отраслях, а также делиться опытом в сфере интеграции удаленных территорий, содействия росту их экономики, совершенствованию систем образования и здравоохранения.

Для придания устойчивости развитию Азиатско-Тихоокеанского региона Людмила Талабаева предложила парламентариям стран АСЕАН подумать над российским предложением о возможности использования в странах Ассоциации национальной платежной системы МИР, а в перспективе – внедрения системы взаиморасчетов в национальных валютах.

В ходе встречи с Генеральным секретарём АИПА И. Сунторнвутом Людмила Талабаева высказалась за расширение контактов с парламентариями стран АСЕАН, в том числе в рамках других международных площадок, таких как Межпарламентский союз. По ее словам, это важно для согласования позиций по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. Сенатор также предложила привлечь Женский форум АИПА (WAIPA) к сотрудничеству в рамках Евразийского женского форума.

Людмила Талабаева приняла участие в работе 40-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

Генсек АИПА, поддержал высказанные идеи, и со своей стороны, выступил с предложением начать взаимодействие в сфере борьбы с загрязнением Мирового океана и одноразовым использованием пластика — с целью вывести диалог с наблюдателями АИПА на новый уровень.

Кроме этого сенатор приняла участие в визите вежливости к Председателю АИПА, Председателю Национальной ассамблеи Королевства Таиланд Чуану Ликпаю.

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