Наталья Кузютина – серебряный призёр Чемпионата мира по дзюдо в категории до 52 кг

Source: Russia Ministry of Sport

26 августа в Токио (Япония) на Чемпионате мира по дзюдо россиянка Наталья Кузютина завоевала серебряную медаль в весовой категории до 52 кг. В финале она уступила японке Уте Абэ, которая защитила титул. Японская спортсменка выиграла иппоном, финальная схватка продолжалась 29 секунд. Бронзовыми призёрами стали представительница Косово Майлинда Кельменди и японка Аи Сисимэ.

«Серебро» Натальи Кузютиной стало первой наградой российской сборной на этом Чемпионате. Кроме того, это лучший результат в новейшей российской истории женского дзюдо на чемпионатах мира в лёгком весе. До этого россиянки Елена Иващенко и Теа Донгузашвили брали «серебро» на чемпионатах мира в абсолютной категории. В составе сборной СССР Елена Петрова была серебряным призёром Чемпионата мира 1989 года в категории до 61 кг.

«Медаль – это всегда достижение, – отметил главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов. – Наташа сегодня прекрасно боролась, и мы рады её результату. Да, в финале у неё чуть-чуть не получилось. Уверен, она могла побороться с Абэ – настрой был боевой, но не случилось. Это дзюдо, так бывает. Абэ все считали главной претенденткой на «золото», но у Натальи были все шансы и она выходила на татами только побеждать – Кузютина очень сильная и волевая спортсменка».

«Если не брать в зачёт финальную встречу, удача в Токио была на моей стороне – и в жеребьёвке, и на соревнованиях, – сказала Наталья Кузютина. – Сегодня я думаю не о рейтинге, а об Играх-2020 – вот моя главная цель. Я очень хочу вернуться в столицу Японии через год и побороться за «золото» Олимпиады».

Напомним, на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Наталья Кузютина стала бронзовым призёром.

27 августа за награды Чемпионата мира будут бороться россияне Муса Могушков и Денис Ярцев (оба – до 73 кг), Дарья Межецкая и Анастасия Конкина (обе – до 57 кг).

Предолимпийский Чемпионат мира по дзюдо завершится 1 сентября.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Наталью Кузютину и её тренеров с «серебром» Чемпионата мира по дзюдо и желает новых достижений и побед!

В новости использованы информация и фото Федерации дзюдо России

Пресс-служба Минспорта России

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