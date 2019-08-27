О. Мельниченко: Требует решения задача модернизации изношенных объектов коммунальной инфраструктуры

Source: Russia – Council of the Federation

В период осенней сессии состоится заседание «круглого стола», посвященное актуальным вопросам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа, сообщил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил, что в целях устойчивого снижения количества аварий в сетях коммунальной инфраструктуры и повышения качества предоставления коммунальных услуг населению в малочисленных населенных пунктах в 2020 г. планируется начать реализацию комплекса мероприятий по проведению модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, достигшей высокой степени износа.

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Сенатор обратил внимание на то, что привлечение инвестиционных средств для решения задач по модернизации коммунальной инфраструктуры, достигшей высокой степени износа – более 60 проц., в настоящее время не представляется возможным в населенных пунктах с численностью населения менее 500 тысяч человек. В этой связи, запланированные национальными проектами «Жилье и городская среда», «Экология» мероприятия по реконструкции и модернизации некоторых объектов коммунальной инфраструктуры не охватывают преобладающее большинство поселений и малых городов.

Олег Мельниченко проинформировал, что Правительство Российской Федерации планирует осенью 2019 г. внести изменения в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в части дополнения ее подпрограммой по реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, достигшей износа 60 проц., которая должна вступить в действие с 2020 г.

Высокая степень износа коммунального оборудования влияет не только на повышение количества аварий в сетях коммунальной инфраструктуры, но и способствует росту социальной напряженности

«Высокая степень износа коммунального оборудования влияет не только на повышение количества аварий в сетях коммунальной инфраструктуры и снижение качества предоставления коммунальных услуг населению, но и способствует росту социальной напряженности», — считает законодатель.

Сенатор сообщил, что для рассмотрения комплекса существующих проблем в этой сфере возглавляемый им Комитет Совета Федерации в период осенней сессии 2019 г. проведет заседание «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа: законодательные новации и правоприменительная практика».

«В ходе планируемого мероприятия его участники будут иметь возможность ознакомиться с информацией Минстроя России о количественном составе и техническом состоянии объектов теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения, обсудить вопросы о размере капитальных вложений, необходимых для приведения таких объектов в нормативное состояние с учетом средств, предусматриваемых при установлении регулируемых цен (тарифов), а также средств бюджетной системы по федеральным, региональным и муниципальным программам», — рассказал Олег Мельниченко.

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