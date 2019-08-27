Посещение международного аэропорта «Гагарин»

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства осмотрел зал регистрации пассажиров, терминалы ожидания вылетов рейсов и выходы на посадку, а также макет аэропорта. Кроме того, Президенту продемонстрировали уникальную мультимедийную интерактивную экспозицию об истории первого полета в космос.

В ходе посещения аэропорта Президента сопровождали Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, помощник Президента Игорь Левитин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, депутат Государственной Думы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», дочь первого космонавта планеты Юрия Гагарина Елена Гагарина.

Международный аэропорт «Гагарин» расположен в 20 километрах от Саратова, у села Сабуровка. Он стал вторым в новейшей истории России крупным аэропортом, построенным «с нуля» (наряду с аэропортом Платов в Ростове-на-Дону). Общая площадь аэровокзального комплекса, построенного на основе государственно-частного партнерства по программе «Развитие транспортной системы России», – 23 тысячи квадратных метров, пропускная способность пассажирского терминала составит один миллион человек в год.

Первый тестовый пассажирский рейс Внуково – Гагарин – Внуково 18 августа выполнила авиакомпания «Победа». С 20 августа в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров. Старый аэропорт Саратов-Центральный, основанный в 1931 году и расположенный в черте города, имел существенные ограничения по приему воздушных судов и выведен из эксплуатации.

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