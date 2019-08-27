Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное#МАКС27.08.2019 12:38

Правительство Воронежской области и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве

27 августа в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и правительством Воронежской области. Документ подписали генеральный директор Госкорпорации Дмитрий Рогозин и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Предметом соглашения стало сотрудничество сторон в целях социально-экономического и инновационного развития Воронежской области и повышения уровня жизни населения; развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала организаций Госкорпорации «Роскосмос», расположенных на территории региона.

В рамках реализации соглашения будет осуществляться взаимодействие по таким направлениям, как создание и развитие на базе организаций ГК Роскосмос, расположенных на территории Воронежской области, промышленных кластеров и технопарков, центров оценки квалификаций и инжиниринговых центров; содействие техническому и технологическому перевооружению и диверсификации производства, реализация инвестиционных проектов, направленных на локализацию производства на территории Воронежской области и увеличение импортозамещающей продукции. Также речь идет о развитии на территории Воронежской области инновационной деятельности, касающейся выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства и реализации высокотехнологичной продукции.

Кроме того, соглашением предусмотрено участие ГК «Роскосмос» в реализуемых в Воронежской области федеральных и региональных программах, направленных на развитие производственной базы и создание на предприятиях области новых рабочих мест.

Стороны подчеркнули, что данное соглашение рассчитано на долгосрочную перспективу.

Дмитрий Рогозин и Александр Гусев также обсудили создание единой научно-производственной площадки в г. Воронеже путем объединения Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода (филиал АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева) один из этапов создания интегрированной структуры ракетного двигателестроения, формируемой на базе НПО Энергомаш.

В целях ускорения процесса объединения было принято решение о передаче всех производственных активов ВМЗ в уставный капитал КБХА. В настоящий момент эти корпоративные процедуры находятся на стадии завершения. В ноябре месяце будут завершены процедуры перевода персонала. После проведения всех корпоративных, организационно-штатных и юридических мероприятий по объединению будет проведено переименование АО «КБХА» в АО «Воронежский центр ракетного двигателестроения».

Возглавит научно-производственную площадку Сергей Ковалёв, недавно назначенный на должность исполнительного директора АО КБХА.

Создание ВЦРД позволит решить вопрос дублирования производственных мощностей, который сейчас существует у КБХА и ВМЗ, и повысит рентабельность выпускаемой продукции. В ходе объединения планируется провести техническое перевооружение и модернизацию единой научно-производственной площадки, диверсифицировать производство, снизить производственные издержки, повысить производительность труда и увеличить среднюю заработную плату персонала. Кроме того, консолидация производственно-конструкторских активов КБХА и ВМЗ позволит создать центры специализации по наукоемким и дорогостоящим переделам и осуществить мероприятия по импортозамещения, например, создать центр специализации по изготовлению титановых шарбаллонов, повысить эффективность вложений в НИОКР, в том числе создать единую цифровую среду проектирования и разработки.

– Объединенные предприятия важны для экономики региона. Мы находимся в тесном контакте с руководством, рассматриваем и поддерживаем все процессы, которые сейчас там происходят. Рассчитываем, что и производственные мощности других предприятий региона могут быть задействованы для кооперационных связей с Роскосмосом – наработаны значительные компетенции, которые могут быть востребованы. Правительство области готово оказать поддержку развитию и объединенного центра ракетного двигателестроения и тех предприятий, которые смогут войти в кооперацию с Роскосмосом, – прокомментировал Александр Гусев.

Как отметил Дмитрий Рогозин: – Для нас подписание соглашения с Воронежской областью является важным этапом совместной работы, в поддержку региона. Мы сейчас находимся в состоянии соединения по сути дела в новую интегриророванную структуру Воронежского ракетного двигателестроительного узла (Воронежского механического завода и КБ Химавтоматики) чрезвычайно важные преприятия, которые сегодня работают над важными задачами. Прежде всего по созданию необходимых конструкторско-инженерных и экономических условий, которые позволят оперативно в короткий период прийти к созданию нового поколения двигателей.

Один из вопросов, который сейчас прорабатывается Роскосмосом совместно с правительством Воронежской области – использование освобождающихся после объединения двух предприятий площадей. Уже есть ряд перспективных решений, а полученные в результате денежные средства будут вложены в развитие производства. Планируемый срок реализации проекта – 2019–2027 годы.

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