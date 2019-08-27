Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МАКС27.08.2019 12:50

Роскосмос и Самарская область подписали соглашение о сотрудничестве

Во вторник, 27 августа, в рамках проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и Госкорпорацией. Согласно документу, Роскосмос будет оказывать содействие в развитии деятельности Научно-образовательного центра региона.

«Это еще один шаг к более тесному сотрудничеству нашего региона, в том числе Научно-образовательного центра и Роскосмоса», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Роскосмос, а также входящие в его состав организации намерены активно участвовать в разработке и производстве высокотехнологичной продукции, проведении перспективных исследований и развитии технологий с привлечением к работе ведущих университетов, научных институтов России и мира, крупных промышленных предприятий.

«Для нас Самарская область – близкая и родная, поскольку мы много там работаем, – отметил Дмитрий Рогозин. – Буквально на прошлой неделе я был в Самаре, поэтому у нас свежие впечатления от общения. Во время визита мы обсудили все наши совместные планы и сегодня зафиксировали их в соглашении».

Напомним, НОЦ был создан по инициативе Губернатора. Сейчас продолжается системная и плодотворная работа по привлечению научных институтов и промышленных предприятий в консорциум организации. Задачу о создании 15 таких научно-образовательных центров мирового уровня по всей России поставил Президент России Владимир Путин.

Кроме того, в рамках соглашения на базе регионального НОЦ планируется создание центров компетенций, лабораторий, конструкторских бюро по тематикам приоритетных научных исследований в рамках Стратегии научно-технического развития страны. Также предусмотрена организация и развитие современных университетских кампусов, научных парков, центров компетенций, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Соглашение также предполагает использование тематических сервисов в рамках федерального проекта «Цифровая Земля». Он дает возможность проводить мониторинг и наблюдение в сфере сельского и лесного хозяйства, строительства, чрезвычайных ситуаций, экологической обстановки, эффективности использования природных ресурсов, контроля хозяйственной деятельности и определения экономического ущерба.

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