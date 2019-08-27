Роскосмос на МАКС-2019

Source: Russia Federal Space

На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября 2019 года, Госкорпорация «Роскосмос» и предприятия, входящие в её периметр, представят передовые разработки российской ракетно-космической отрасли — образцы космических аппаратов и ракет-носителей, проекты в области дистанционного зондирования Земли, уникальные изделия микроэлектроники, элементы конструкций и инновационные материалы. Экспозиция разместится в павильоне D1.

Здесь свою продукцию представят головные и специализированные предприятия отрасли — РКК «Энергия», Центр Хруничева, НПО Энергомаш, РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина, холдинг «Российские космические системы», «ИСС» им. М.Ф. Решетнёва, Корпорация ВНИИЭМ, КБ «Арсенал», Композит, ОКБ «Факел», НПК СПП, НИИ КП, ФГУП НПЦАП, НПО автоматики, НПО «Техномаш» и ФГУП «ЦЭНКИ» (Космодромы России).

РКК «Энергия» в дни выставки покажет посетителям спускаемый аппарат корабля «Союз-ТМА-13», масштабные модели Международной космической станции и транспортного корабля «Союз», а также модели пилотируемого транспортного корабля нового поколения, перспективной ракеты-носителя «Союз-5» и ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Кроме того, посетители смогут побывать на виртуальной «прогулке» в открытом космосе с помощью специального ЗD-симулятора внекорабельной деятельности.

НПО «Энергомаш» представит на экспозиции линейку жидкостных ракетных двигателей для 1, 2 и 3 ступеней ракет-носителей и двигателей малой тяги для космических аппаратов. Участники и гости смогут ознакомиться с двигателями РД-171МВ, РД-191 для ракет серии «Ангара», моделями двигателей РД-180 и РД-181, которые устанавливаются на первые ступени американских ракет Atlas 5 и Antares. На стенде будет представлена последняя модификация двигателя РД-276 для ракеты-носителя «Протон-М». Также будет показана линейка двигателей малой тяги производства АО «НИИМаш» (входит в «НПО Энергомаш») для коррекции положения спутника на орбите и торможения, электрические плазменные двигатели ФГУП ОКБ «Факел» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), используемые в том числе иностранными компаниями в составе своих спутников.

Холдинг «Российские космические системы» продемонстрирует на МАКС-2019 возможности Национальной сети высокоточного позиционирования. На стенде компании посетителям покажут работу портала на основе НСВП и расскажут о кейсах внедрения технологий высокоточного позиционирования в работе крупных компаний и органов государственного управления. Национальная сеть высокоточного позиционирования — проект по интеграции действующих на территории России корректирующих станций в единую сеть с оптимизированной топологией, единым планом развития и соответствующей нормативно-правовой базой.

Перечисленные образцы и технологии — всего лишь часть той масштабной экспозиции, которая будет доступна для обзора гостей Роскосмоса на МАКС-2019.

Кроме того, руководство Госкорпорации примет участие в деловой части салона. Программа предусматривает встречи и заключение соглашений о сотрудничестве с руководством российских регионов, встречи с главами зарубежных аэрокосмических агентств и представителями крупных частных компаний-производителей авиакосмической техники.

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