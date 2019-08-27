Сегодня в «Эфире» об итогах проверки СИЗО -1 «Кресты», орнитологической обстановке в аэропортах, лишении недобросовестных чиновников должностей и имущества

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Об итогах проверки СИЗО -1 «Кресты», орнитологической обстановке в аэропортах, лишении недобросовестных чиновников должностей и имущества, а также о многом другом поговорит в 13.00 в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами международного информационного агентства «Россия сегодня» и журнала «Право и Защита».

В рубрике «Логика закона» пойдет речь о законодательстве об отходах производства и потребления.

Какие изменения в законодательстве затронут права любителей рыбалки? Есть ли эффективные способы борьбы за чистоту атмосферного воздуха? В чем выражается право каждого гражданина на пользование береговой полосой? На эти и другие вопросы в рубрике «Субъект права» ответит Брянский природоохранный прокурор Максим Зубко.

Сколько товаров для личного пользования можно ввезти в Россию и другие страны ЕАЭС без уплаты пошлин, сколько придется заплатить за превышение лимита, а также другие нововведения в правила ввоза товаров обсудим в рубрике «Криминальный тренд».

Программа «Эфир» на понедельник 27 августа 2019 года:

· 11:00-11:40 Субъект права. Люди дела. Брянский природоохранный прокурор Максим Зубко.

· 11:40-11:50 В процессе. Приговор бутлегерам. В Ульяновске осуждены организаторы подпольного производства спиртного.

· 11:50-12:00 Логика закона. Охрана природы сегодня, залог будущего завтра.

· 12:00-12:40 Криминальный тренд. Заплати и жди спокойно: изменения в законодательстве о таможенных сборах

· 12:40-13:00 В процессе. Как убедить присяжных? Итоги рассмотрения судом уголовного дела о покушении на убийство в Тамбовской области.

· 13:00-13:40 Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты МИА «Россия сегодня» и журнала «Право и защита»

· 13:40-14:50 Дело жизни. Всероссийская спартакиада органов и организаций прокуратуры Российской Федерации

· 15:00-19:00 Повтор утренней сетки вещания.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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