Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в августовском совещании работников образования.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках поездки в регион принял участие в августовском совещании работников образования Агинского Бурятского округа Забайкальского края. На нём в преддверии нового учебного года педагогическая общественность округа традиционно подводит итоги минувшего года и обозначает приоритетные задачи на новый учебный год.

На выставке были развернуты презентационные материалы управлений образования муниципальных районов. Комитетом образования администрации муниципального района «Агинский район» представлена эффективная практика по разработке и реализации проектной деятельности на разных уровнях, включая три гранта в конкурсном отборе на федеральном уровне. Для работников образования Агинского Бурятского округа была развернута консультационная площадка «Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования: механизмы и решения».

Баир Жамсуев отметил, что система образования Агинского Бурятского округа имеет давние традиции: «Обновленная материально-техническая база, созданная образовательная среда позволяет успешно проводить содержательную работу в обучении и воспитании детей».

Наряду с повышением качества образования необходимо обратить внимание на воспитание детей

Сенатор сообщил, что детский загородный лагерь «Нарасун» участвовал в общероссийском конкурсе, выиграл грант и реализовывает смену «Инфо-дети». «Это показатель зрелости коллектива, стремления искать и внести в свою работу новые формы, что диктуют современные тенденции».

Баир Жамсуев указал, что наряду с повышением качества образования необходимо обратить внимание на воспитание детей. «Зачастую индивидуальный подход теряется за решением глобальных задач. Важно обратить на это внимание, учитывать в кропотливой работе. Работники образования являются творцами нашего будущего. Вы воспитываете будущих наших граждан».

Баир Жамсуев принял участие в августовском совещании работников образования

Сенатор также подчеркнул важность военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. «Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддерживает Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». На сегодня в Забайкальском крае растет число желающих пополнить его ряды. Только в Агинском Бурятском округе насчитывается 4493 юнармейца. У нас в регионе были и есть патриотические традиции. Так, например, 30-летнюю историю имеет спартакиада допризывной молодежи памяти С.Ц. Дугаржапова».

Баир Жамсуев принял участие в августовском совещании работников образования

На пленарном заседании также выступили заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова, заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Наталия Шибанова. Сенатор и гости совещания приняли участие в торжественной церемонии награждения отличившихся работников сферы образования округа.

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