Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МАКС27.08.2019 12:15

Соглашение о сотрудничестве с ООО «Техносвет»

Стратегическое соглашение о партнерстве между ОРКК, НПЦАП (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») и Фирмой «Техносвет» подписано на авиасалоне МАКС-2019. Стороны договорились о сотрудничестве в производстве медицинских изделий для лечения злокачественных опухолей методом термоабляции, о чём был подписан соответствующий меморандум.

Главная цель сотрудничества – вывод на рынок единственного отечественного аппарата производства ООО Фирма «Техносвет», создание по запросу и с участием врачебного сообщества принципиально нового перспективного медицинского изделия для лечения злокачественных опухолей методом термоабляции.

Производство аппаратов будет осуществляться в первую очередь для нужд государственных медицинских учреждений в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранения».

По оценке участников меморандума, реализация запланированных мероприятий позволит существенно снизить стоимость оказания современной высокотехнологичной медицинской помощи онкобольным и сделает ее значительно более доступной для граждан Российской Федерации.

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