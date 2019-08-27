Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦУП#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1427.08.2019 06:10

«Союз МС-14» пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-14» 27 августа 2019 года в 06:08 мск успешно пристыковался к стыковочному узлу модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. В настоящее время экипаж выполняет операции по подготовке к открытию переходных люков между кораблём и станцией.

Космический корабль «Союз МС-14» доставил на борт около 670 кг сухих грузов: научное и медицинское оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

В составе отправленного оборудования для комплекса целевых нагрузок находятся укладки для проведения космических экспериментов: «Биоплёнка», «Микровир», «Магнитный 3D-биопринтер», «УФ атмосфера», «Каскад», а также «Испытатель», в ходе которого будет протестирована работа антропоморфной робототехнической системы Skybot F-850.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-14» был осуществлен 22 августа 2019 года 06:38:32 мск с космодрома Байконур. Он прошел в беспилотном режиме и стал испытательным для ракеты-носителя с системой управления разработки екатеринбургского НПО автоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Ранее ракета «Союз-2.1а» выводила на орбиту только грузовые корабли и автоматические космические аппараты.

Запись трансляции стыковки 27 августа 2019 года

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