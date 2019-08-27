Source: Russia Federal Space

#Роско#Главное27.08.2019 11:44

С Днём рождения, Сергей Крикалёв!

Сегодня отмечает свой День рождения исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Герой Российской Федерации, Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Сергей Крикалёв. Ему исполняется 61 год.

Легендарный космонавт, ныне руководящий направлением отечественной пилотируемой космонавтики, среди друзей и многочисленных коллег — космонавтов и астронавтов — заслужил репутацию в высшей степени профессионального, многогранного и целеустремлённого человека, без остатка преданного своему делу. За свою карьеру космонавта он совершил шесть космических полётов общей продолжительностью 803 дня 9 часов 42 минуты, восемь выходов в открытый космос, имеет более 40 часов внекорабельной деятельности.

Личные и профессиональные качества в сочетании с образцовым трудолюбием позволили Сергею Константиновичу добиться успеха не только в космонавтике, которой он посвятил всю жизнь, но и в других областях деятельности. Он — мастер спорта международного класса по высшему пилотажу и одновременно — автор целой серии фотографий, сделанных с борта МКС, и получивших мировую популярность.

Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос» гордятся тем, что Сергей Константинович Крикалёв сегодня продолжает свою деятельность на благо российской пилотируемой космонавтики, и присоединяются к многочисленным поздравлениям в день его рождения с пожеланиями здоровья, бодрости духа и новых профессиональных успехов!

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