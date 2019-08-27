Т. Гигель: На региональном экономическом форуме «Сильный Алтай» принята программа развития Республики до 2024 года

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в мероприятии.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в региональном форуме «Сильный Алтай». В ходе мероприятия принята программа развития Республики до 2024 г.

По словам сенатора, форум стал завершающим этапом обсуждения региональной программы. Этому предшествовала работа с населением во всех районах Республики. Проведены опросы о наиболее актуальных проблемах Алтая и возможных путях их решения, состоялись совещания экспертных групп и муниципальные форумы.

Форум стал завершающим этапом обсуждения региональной программы

В своем выступлении Татьяна Гигель отметила, что при активной поддержке Совета Федерации регион теперь имеет два официально зарегистрированных свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара, или региональных бренда. Такой статус получил «Мед Горного Алтая». Подтверждена также уникальность регионального происхождения маралов Горного Алтая, соответствующую регистрацию прошел бренд «Алтайский марал».

«Наличие официального товарного знака будет способствовать успешному продвижению товара на рынке и увеличению объемов реализации, а также расширению производства», — сказала парламентарий.

Татьяна Гигель сообщила, что в программе «Сильный Алтай» развитие сельского хозяйства обозначено как одна из основных точек роста. Реализация сельскохозяйственного проекта позволит решить целый ряд задач, прежде всего, связанных с трудоустройством сельского населения.

В программе «Сильный Алтай» развитие сельского хозяйства обозначено как одна из основных точек роста

Сенатор отметила важность заявленных в программе мер, которые направлены на создание сельхозкооперации, субсидирование закупки продукции сельских товаропроизводителей, развитие сети предприятий первичной переработки, восстановление оросительных систем, создание молочных ферм и др.

«Пристальное внимание власти к вопросам развития АПК Республики Алтай вселяет уверенность, что мы справимся с задачей по созданию высокопродуктивного комплекса, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами», — подчеркнула парламентарий.

В форуме приняли участие врио главы Республики Алтай Олег Хороходин, ХорохординОлег ЛеонидовичВременно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай председатель Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Владимир Тюлентин ТюлентинВладимир НиколаевичПредседатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и др.

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