Ф. Мухаметшин: Выборы в Абхазии прошли открыто и демократично, в соответствии с законодательством Республики

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Совета Федерации приняла участие в международном мониторинге за выборами Президента Республики Абхазия.

Делегация Совета Федерации совершила визит в Республику Абхазия, где приняла участие в международном мониторинге за выборами Президента страны, прошедшими 25 августа.

Группу российских сенаторов возглавил заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области В ее состав также вошли заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Михаил Козлов, КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области член этого Комитета Ольга Ковитиди КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым и член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев. КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области

Как сообщил Фарит Мухаметшин, сенаторы посетили 24 избирательных участка, в том числе в дальних районах страны.

Делегация Совета Федерации приняла участие в международном мониторинге за выборами Президента Республики Абхазия

«Мы считаем, что выборы в Абхазии прошли открыто, демократично, в соответствии с законодательством Республики. Избирательные участки работали слаженно, нами не зафиксировано каких‑либо существенных замечаний, которые могли бы повлиять на итоги выборов, тем более на общие результаты голосования», — сказал парламентарий.

Сенаторы посетили 24 избирательных участка, в том числе в дальних районах страны

По словам Фарита Мухаметшина, большинство собеседников, среди которых были члены избирательных комиссий, а также представители кандидатов в президенты, отмечали важность развития и укрепления российско-абхазских отношений, опираясь на Россию как гаранта их спокойствия и благополучия.

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Ольга Ковитиди, посетившая избирательные участки в Новом Афоне, сообщила, что избирательный процесс проходил прозрачно, в соответствии с международными стандартами. «Общение с избирателями подтвердило тот факт, что никаких ограничений прав и свобод не было зафиксировано».

Михаил Козлов высоко оценил организацию безопасности во время голосования. «Сейчас курортный сезон, много людей, и это добавляло дополнительные трудности для работы органов внутренних дел Абхазии. Безопасность была обеспечена, на участках было спокойно», — сказал сенатор.

Алексей Кондратьев отметил достаточно высокую активность избирателей. «Абхазия — это не только сформировавшееся государство с парламентской и президентской ветвями власти, но и с активным гражданским обществом», — подчеркнул парламентарий.

В ходе визита состоялись встречи делегации сенаторов с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным, представителями Союза русских и казачьих общественных организаций Республики.

Делегация Совета Федерации приняла участие в международном мониторинге за выборами Президента Республики Абхазия

По итогам первого тура выборов, в соответствии с национальным законодательством, назначен второй тур, в который вышли действующий Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Алхас Квициния.

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