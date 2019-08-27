Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МАКС27.08.2019 17:00

Центр Хруничева и Boeing продлили контракт о поддержании эксплуатации ФГБ «Заря»

В первый день деловой программы Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 компания Boeing и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева подписали соглашение о продлении контракта по поддержанию эксплуатации функционально-грузового блока «Заря» Международной космической станции (МКС).

Компании достигли договорённости о том, что Центр Хруничева будет поставлять заменяемое на орбите оборудование для обеспечения эксплуатации ФГБ «Заря», а также выполнять работы по модернизации конструкции в целях расширения технических возможностей модуля в период с 2021 по 2024 год.

Подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве по программе МКС состоялось на объединенном стенде Госкорпорации «Роскосмос».

«Продолжение эксплуатации МКС является важнейшей составляющей для поддержания международного взаимодействия в области исследования космоса. Новое соглашение – это подтверждение эффективного партнёрства, которое, и дальше будет способствовать развитию космической деятельности в интересах мирового сообщества», – заявил генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко.

«Международная космическая станция представляет собой беспрецедентный пример глобального сотрудничества между Россией, США и 13 другими странами, которое Boeing с гордостью поддерживает в качестве основного интегратора МКС с американской стороны. В партнерстве с Центром Хруничева мы рады и в дальнейшем вносить свой вклад в этот широкомасштабный международный проект, имеющий решающее значение для освоения космоса», – отметил Сергей Кравченко, президент компании Boeing в России и СНГ.

В заключение встречи состоялась официальное вручение Центру Хруничева награды Performance Excellence Award 2018, о которой компания Boeing объявила ранее.

Boeing присуждает эту награду своим поставщикам за полное соответствие стандартам качества производства и соблюдение сроков поставки продукции. Центр Хруничева, как лучший поставщик года, отмечен за работу по обеспечению эксплуатации, модернизации и комплектации заменяемого на орбите оборудования ФГБ «Заря».

Совместная работа компаний по программе МКС ведется с 1995 года. Функционально-грузовой блок «Заря» был изготовлен ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в рамках контракта с Boeing и успешно запущен с космодрома Байконур в 1998 году на ракете-носителе «Протон». Контракт между Boeing и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева по продлению эксплуатации ФГБ после 15 лет работы на орбите был подписан в 2013 году.

MIL OSI