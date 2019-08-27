Церемония закрытия чемпионата WorldSkills

Source: President of Russia – Kremlin

WorldSkills International – международное движение, целью которого являются популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Официально Российская Федерация вступила в «ВорлдСкиллс» в 2012 году и стала 60-й по счёту страной – участницей международного движения (сейчас в него входят 80 государств).

Чемпионат собрал в этом году около 1300 молодых профессионалов из 63 стран. Состязания прошли по 56 компетенциям, Россию представляли 63 конкурсанта: 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет. Это представители Архангельской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Башкортостана и Татарстана, Чувашской Республики, Москвы.

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Выступление на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills

В.Путин: Уважаемые друзья! Дамы и господа!

От всей души поздравляю победителей и призёров 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству «ВорлдСкиллс». Спасибо всем участникам. Вы показали блестящую технику и навыки, действительно, на уровне виртуозного искусства.

Россия впервые проводила состязание лучших профессионалов планеты, и оно стало самым крупным и представительным в истории движения, ярким, незабываемым зрелищем.

Уверен, нашим гостям понравилась Казань – блестящий, энергично развивающийся город, с древней историей и молодой, где созданы были все условия для честной, справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60-ти стран мира.

Пользуясь возможностью, хотел бы ещё раз поблагодарить движение «ВорлдСкиллс Интернэшэнл», лично господина Саймона Бартли за доверие и поддержку. Спасибо Вам большое. И подтвердить нашу приверженность ценностям «ВорлдСкиллс». К этому движению в России уже присоединилось полмиллиона наших сограждан, и число его сторонников, участников неуклонно растёт.

В нашей стране «ВорлдСкиллс» стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, которую мы формируем в том числе по специальностям цифровой экономики. Мы изменяем наши колледжи, создаём широкие, не имеющие аналогов в мире возможности для детей заниматься техническим творчеством, и рады, что наш опыт оказался востребованным. Здесь, в Казани впервые в профессиональном мастерстве состязались школьники. Колоссальный интерес вызвали и соревнования по компетенциям будущего.

Дорогие друзья! 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству завершается. Наша общая ответственность – сохранить и использовать его наследие для граждан всех наших стран. Чтобы каждый человек независимо от возраста и здоровья мог реализовать все свои способности, выбирать собственный путь обучения и развития, приобретать востребованные навыки в течение всей своей жизни.

Россия открыта для совместной работы по созданию такой доступной, непрерывной модели подготовки кадров. Так мы вместе сможем ответить на вызовы наступающей технологической эпохи, обеспечить устойчивое развитие, сформировать условия для повышения благосостояния людей. Это масштабные, подлинно цивилизационные задачи. И в их решении вижу объединяющую и гуманистическую миссию «ВорлдСкиллс».

Убеждён, серьёзным шагом в продвижении его принципов станет мировой чемпионат по профессиональному мастерству в Шанхае в 2021 году. С удовольствием передаём эстафету нашим китайским друзьям.

И конечно, конечно сделаем всё, чтобы на самом высоком уровне провести европейское первенство в Санкт-Петербурге в 2022-м году. Так что ждём вас снова в России! Желаем вам успехов и побед!

Спасибо Татарстану! Спасибо Казани!

MIL OSI