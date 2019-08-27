Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе конференции работников образования Ивановской области.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области принял участие в работе конференции работников образования региона.

Мероприятие состоялось на базе Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Сенатор сообщил, что рассматривались вопросы дальнейшего обеспечения доступности качественного образования, повышения престижа профессии учителя, развития системы дополнительного образования детей, подготовки и переподготовки профессиональных кадров и другие.

В условиях реализации национального проекта «Образование» особое внимание уделяется комплексному развитию образовательной среды в регионе

По его словам, в условиях реализации национального проекта «Образование» особое внимание уделяется комплексному развитию образовательной среды в регионе, включая вопросы ранней профориентации, цифровой образовательной среды.

Говоря об укреплении престижа профессии учителя, распространении лучшего педагогического опыта, Виктор Смирнов подчеркнул, что школа должна давать знания и воспитывать личность на основе ценностей, истории и культуры нашей страны, идти в ногу со временем, а где‑то и опережать, чтобы учить детей свободно и творчески мыслить.

Виктор Смирнов принял участие в работе конференции работников образования региона

«К участию в воспитательной работе важно привлекать самих школьников, используя, в том числе возможности Юнармии, других детских и молодежных организаций. Это отвечает задачам проходящего в стране в соответствии с Указом главы государства Десятилетия детства», — отметил законодатель.

Виктор Смирнов вручил Почетную грамоту Совета Федерации учителю начальных классов Острецовской средней школы Надежде Гущиной за высокий профессионализм и творческий поиск в работе с детьми, а также Благодарность Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга директору Новогоряновской средней школы Сергею Груздову за многолетний плодотворный труд и профессиональное мастерство.

MIL OSI