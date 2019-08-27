Ю. Воробьев: В экспедициях по Онежско-Балтийскому водному пути школьники получают необходимые в жизни знания и навыки

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в подведении итогов межрегиональной экспедиции «Вместе по Русскому Северу: Онежско-Балтийский водный путь».

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области принял участие в заседании «круглого стола», посвященного итогам межрегиональной экспедиции «Вместе по Русскому Северу: Онежско-Балтийский водный путь». Мероприятие прошло в образовательном центре «Корабелы Прионежья» в Вытегорском районе.

Подведение итогов межрегиональной экспедиции «Вместе по Русскому Северу: Онежско-Балтийский водный путь»

В заседании участвовали заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин, и. о. ректора Вологодского государственного университета Вячеслав Приятелев, участники экспедиции, кадеты.

Ребята не только получают необходимые в жизни знания и навыки, но и узнают свою страну, учатся любить свою Родину и беречь природу

Юрий Воробьев подчеркнул важность проведения подобных детских экспедиций. «Ребята не только получают необходимые в жизни знания и навыки, изучают основы методов научных исследований, но и узнают свою страну, учатся любить свою Родину и беречь природу», — отметил парламентарий, являющийся также председателем Управляющего совета Русского географического общества.

Юрий Воробьев принял участие в подведении итогов межрегиональной экспедиции «Вместе по Русскому Северу: Онежско-Балтийский водный путь»

В ходе мероприятия командиры четырех детских экипажей рассказали о прохождении этапов водного маршрута от устья Тудозера через участок акватории Онежского озера, обводный Онежский канал, реку Свирь, Ладожское озеро, Неву до села Свирица в Ленинградской области. Путешествие было непростым, однако его участникам удалось достойно преодолеть все испытания.

Важной составляющей экспедиции стало проведение научных исследований водоемов Онежско-Балтийского водного пути. Также ребята изучили ихтиофауну, получили навыки хождения под парусом, научились оказывать первую помощь и обеспечивать безопасность в водных походах.

Юрий Воробьев принял участие в подведении итогов межрегиональной экспедиции «Вместе по Русскому Северу: Онежско-Балтийский водный путь»

По итогам «круглого стола» принято решение взять за основу маршрута экспедиции 2020 г. участок Волго-Балтийского водного пути и Мариинской водной системы, проходящий по территории Вытегорского района.

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