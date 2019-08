KPRM: Spotkanie premiera z dziećmi polonijnymi

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z dziećmi polonijnymi »

Rozpoczynając spotkanie szef rządu odniósł się do polskiej historii, kiedy to granice Polski uległy zmianom, historia rzuciła waszych pradziadków w trudnych warunkach w inne obszary. Podkreślił, że mimo tych zmian, które zaszły na przestrzeni czasu Polska jest ich domem.

Wiem, że jest w Was tęsknota za Polską, ale tam, gdzie jesteście, na Litwie, Ukrainie, Białorusi wiem, że tworzycie dobry polski dom i potraficie dbać o polską tradycję, obyczaje oraz że jesteście przywiązani, do kultury polskiej – kontynuował premier.

Wyraził nadzieję, że ich związek z Polską będzie jak najczęstszy Może część z was przyjedzie tu na studia, może niektórzy z was będą chcieli tu zostać. Mam nadzieję, że my też będziemy mogli do was częściej przyjeżdżać. Bardzo cieszę się, że jesteście tutaj z nami.

