Банк России приобрел акции АО «ВОКБАНК» (28.08.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России приобрел акции АО «ВОКБАНК»

Банк России стал владельцем свыше 99,99% обыкновенных акций акционерного общества «Волго-Окский коммерческий банк» (рег. № 312) (далее — АО «ВОКБАНК»).

Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России по предупреждению банкротства АО «ВОКБАНК», предусматривающего приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «ВОКБАНК» в размере 2,73 млрд рублей.

28 августа 2019 года

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