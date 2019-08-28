Б. Жамсуев: Все объекты, пострадавшие в результате пожаров в Забайкалье, должны быть восстановлены до наступления холодов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомился с ходом выполнения работ по восстановлению объектов инфраструктуры, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в регионе весной 2019 года.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках работы в регионе посетил Дульдургинский район Агинского Бурятского округа.

Рабочая окружная группа во главе с сенатором провела объезд сельских поселений и ознакомилась с ходом выполнения работ по восстановлению объектов инфраструктуры, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации – природных пожаров весной 2019 г.

Восстановить уничтоженные природными пожарами чабанские стоянки в Забайкальском крае необходимо до 15 октября этого года

«Нам поставлена задача построить все утраченные объекты аграриев до холодов. Животноводов, получивших новые строения и поддержку властей и общественности, прошу работать над восстановлением и увеличением поголовья скота и пашни. В соответствии с планом выполнения Указа Президента Российской Федерации, восстановить уничтоженные природными пожарами чабанские стоянки в Забайкальском крае необходимо до 15 октября этого года», — подчеркнул Баир Жамсуев.

В ходе поездки сенатор встретился с жителями районного центра. Он рассказал сельчанам о мероприятиях, которые проводятся исполнительными органами власти и органами местного самоуправления Забайкальского края. Обсуждались вопросы социально-экономического развития территорий. Парламентарий отметил, что основные меры государственной поддержки жителей региона осуществляются в рамках реализации нацпроектов и программ развития Дальнего Востока.

Баир Жамсуев посетил Дульдургинский район Агинского Бурятского округа

Баир Жамсуев также посетил строящиеся объекты социальной инфраструктуры в селе Дульдурга. Здесь возводятся пристройки к детским садам «Ромашка», «Теремок», ведется капитальный ремонт детсада «Светлячок». Работы осуществляются в соответствии с нацпроектом «Демография».

В селе Чиндалей сенатор осмотрел ход капитального ремонта здания сельского дома культуры, который проводится в рамках национального проекта «Культура».

Ранее министерство сельского хозяйства Забайкальского края полностью осуществило выплату компенсации за утраченное поголовье сельскохозяйственных животных, материальные ценности и инфраструктуру объектов растениеводства в результате природных пожаров 212 владельцам личных подсобных хозяйств, 51 сельскохозяйственным предприятиям и индивидуальным предпринимателям – главам крестьянских (фермерских) хозяйств.

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