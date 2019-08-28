Встреча со сборной России по профессиональному мастерству

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый вечер! Не буду повторять цифры, вы их сами знаете лучше меня. Хочу только сказать, что вы молодцы.

Сейчас разговаривал с руководством движения WorldSkills International, они в восторге не только от организации – от результатов работы нашей команды.

Не буду всё повторять, чтобы не выглядеть нескромным, но знаю, что результат очень хороший, скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнования такого уровня, причём практически по всем компетенциям.

Мы ваши гордимся. Здорово! Думаю, для вас самих это большое качественное изменение в жизни, профессиональной карьере. И для всех остальных людей, которые выбирают такую хорошую профессию, как у вас, это очень хороший сигнал, очень хороший пример.

Я вас поздравляю от души, желаю вам новых успехов. Надеюсь, что – возраст вам позволяет, вы все совсем молодые люди – вы ещё поучаствуете в соревнованиях подобного рода. И самое главное – это то, что на своих рабочих местах потом покажете, что такое участие в WorldSkills и что такое награды, что эти медали не случайные, что они заработаны вашим талантом, вашим трудом, трудолюбием и желанием, самое главное, желанием доказать, что в любом деле существуют такие компетенции, которые являются высшими достижениями в профессии, безусловно.

Вы живое подтверждение тому, что я сейчас сказал. Ещё раз поздравляю. Всего вам самого доброго, успехов вам.

И ещё раз большое спасибо организаторам. Казань сделала всё, что нужно было, для того чтобы создать условия для вас, для тех, кто с вами соревновался. Это тоже наше достижение, тоже наша компетенция. И мы её проявляем наилучшим образом практически во всех сферах, и здесь тоже. Казань показала хороший пример, думаю, что в Питере нужно будет сделать не хуже, а ещё лучше, имея в виду, что впереди ещё три года. Может быть, кто-то из вас ещё примет участие, посмотрим, как это будет выглядеть в ближайшее время.

И конечно, нельзя забывать про ваших наставников, про тренеров, про организаторов не соревнований в целом, а вашего движения к успеху. Они, конечно, молодцы, здесь, вижу, тоже присутствуют. Низкий поклон вам всем и вашим коллегам, тем, кто работает – может быть, работал и работает – вне рамок WorldSkills, но делает своё дело на высшем уровне. Это чрезвычайно важно.

Есть ещё одна группа людей, которая, безусловно, заслуживает самых высоких оценок и слов благодарности. Спасибо.

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