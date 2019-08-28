Встреча с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, ход реализации национальных проектов. Врио главы области также информировал Президента о мероприятиях в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Курска в 2032 году, планах по увековечению памяти писателя Даниила Гранина.

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В.Путин: Роман Владимирович, освоились уже?

Р.Старовойт Старовойт Роман Владимировичвременно исполняющий обязанности губернатора Курской области : Освоился, Владимир Владимирович.

10 месяцев прошло, хотел коротко доложить о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие.

В.Путин: Пожалуйста.

Р.Старовойт: Хочу сказать, что в целом регион развивается стабильно. По ряду показателей мы крепко идём так же, как и в прошлом году. Но по большому ряду показателей мы существенно превышаем, в частности, по инвестициям – у нас почти на 35 процентов больше инвестиций в этом году. Неплохой рост показывают наши аграрии, сельское хозяйство. Мы в этом году по зерновым приблизимся к урожаю в пять миллионов тонн зерновых, уже 4,5 собрано.

В.Путин: А в прошлом году было сколько?

Р.Старовойт: В прошлом году было на 300 тысяч тонн меньше. Нам погода позволяет, и технологии, применяемые нашими аграриями. И, безусловно, Министерство сельского хозяйства – та государственная поддержка, которая сегодня работает, конечно, даёт основания полагать, что мы показатели прошлого года превысим.

Конечно же, хорошим подспорьем для развития всех регионов является майский указ и национальные проекты, которые реализуются в стране, и в первую очередь, наверное, самый существенный, ощутимый, чувствительный – это проект «Здравоохранение».

У нас в этом году будет введено в эксплуатацию шесть фельдшерско-акушерских пунктов, три ещё будут заложены. В этом году мы полностью обновим парк автомобилей скорой медицинской помощи. Понятно, что наибольшее внимание мы должны будем уделять первичному звену, о чём Вы совсем недавно говорили. Именно на это нацелена разрабатываемая сегодня в регионе стратегия развития здравоохранения. Мы до конца текущего года предполагаем её утвердить.

В.Путин: Жильё врачам нужно давать.

Р.Старовойт: Туда, безусловно, войдёт жильё.

В части образования. У нас в этом году в Железногорске – это один из крупнейших городов Курской области – будет введена в эксплуатацию школа.

В.Путин: Второй по численности?

Р.Старовойт: Да, второй по численности населения. Там Михайловский ГОК – это тоже «локомотив» нашей экономики. На 1000 мест школа №14 в этом году будет введена.

Конечно, школ недостаточно, поэтому мы, кроме программных пунктов строительства школ по нацпроекту, рассматриваем вопросы строительства школ, детских садов на принципах государственно-частного партнёрства. В ряде регионов такие проекты были реализованы. Мы сейчас изучаем лучшие практики. И такие банки, как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, – мы изучаем их так называемые коробочные решения для того, чтобы можно было ускорить строительство таких важных социальных объектов.

Кроме того, хотел доложить, что совсем скоро у нас будет введена в эксплуатацию третья очередь областного онкологического центра.Это будет крупнейший в России и на сегодняшний день один из по самому современному слову техники оборудованных онкоцентров – 95 тысяч квадратных метров общая площадь. Мы рассчитываем, что все те, кто заболел таким тяжёлым заболеванием среди наших земляков, получат квалифицированную медицинскую помощь. Ёмкость также позволит и в соседние регионы предоставлять…

В.Путин: На сколько коек?

Р.Старовойт: 440 – дневной стационар, плюс те, кто амбулаторно будет проходить химио- и лучевую терапию. Оборудование полностью закуплено, лицензирование мы практически завершили.

Также хотел доложить о таком национальном проекте, который наиболее ярко воспринимается нашими земляками, – это «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Курск – областной центр, агломерация. В этом году впервые вошли в этот проект.

В этом году более 51 километра 31 улицы основных магистралей города Курска будут отремонтированы. 75 процентов объёмов работ уже выполнены, остались работы по обустройству, нанесению разметки. Я уверен, что до конца октября мы полностью эти работы выполним.

Кроме того, мы посмотрели лучшие практики реализации такого проекта в предыдущие годы в других регионах. Отфрезерованную крошку асфальтобетона мы используем для отсыпки второстепенных улиц индивидуальной жилищной застройки, и таким образом 61 километр мы делаем проезжую часть из крошки асфальтобетона. Это улицы четвёртой – пятой очерёдности, и конечно, очень хорошо воспринимается жителями. Я уверен, что нацпроект, реализация которого продлится до конца 2024 года, существенно изменит дорожную обстановку в областном центре.

Хотел, Владимир Владимирович, Вам доложить. Наш знаменитый земляк, Даниил Александрович Гранин, родился в Курской области, в Рыльске. В соответствии с Вашим Указом этот год посвящён увековечению памяти Даниила Александровича. Мы совместно с Российским книжным союзом, с РПЦ определили земельный участок в месте, где находилось село, где появился на свет Даниил Александрович. Сейчас начинаем реализацию проекта по строительству музейного комплекса, строительству часовни, открытой площадки, где можно было бы осуществлять чтения и знакомство с литературным наследием нашего знаменитого земляка.

В.Путин: Это очень хорошее начинание – и для курской земли, и вообще для всей России. Даниил Александрович – у меня с ним были очень добрые отношения – очень был достойный человек, гениальный писатель, и нужно пропагандировать его наследие. Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова. Поэтому это хорошая идея.

Р.Старовойт: Мы гордимся таким земляком. Именно поэтому Курск в культурологическом марафоне [«Все грани Гранина»], который сейчас идёт по России, стал первым регионом. Завершится марафон в декабре текущего года. Российский книжный союз, мы очень хорошо отработали, несколько дней в Курске было знакомство с творчеством, с литературным наследием великого человека.

В.Путин: Курск – один из старейших городов России. В 1032 году был заложен Курск?

Р.Старовойт: Да, Владимир Владимирович, об этом я хотел отдельно Вам рассказать. Курск действительно один из старейших городов России. Через 12 лет мы будет отмечать тысячелетие города Курска.

В.Путин: Начали подготовку?

Р.Старовойт: Мы начали подготовку, причём эта подготовка была земляками инициирована. Сегодня исторический центр города, откуда начинался город, так называемый курский детинец, занимает Курский электроаппаратный завод, который был построен сразу же после Великой Отечественной войны. Мы пришли к соглашению с владельцем предприятия в конце прошлого года о том, что они перебазируют свои мощности на новую площадку, освободив историческую территорию под реновацию.

В.Путин: Что там планируете?

Р.Старовойт: Так называемый братский корпус уже передаётся епархии. На территории находятся две жемчужины Русской православной церкви – это Знаменский собор иконы Божьей матери, Воскресенский храм, который усилиями благотворительных фондов сейчас приводится в порядок.

Также на территории бывшего предприятия, в здании бывшей мужской гимназии (сегодня там цеха) мы планируем разместить галерею нашего земляка художника Дейнеки, краеведческий музей, который у нас сейчас в упадке находится. Территория постепенно расширилась у нас до прилегающих территорий, и сегодня это более 30 гектаров.

В начале года мы за внебюджетные средства организовали и проводим международный архитектурный конкурс [«Курск 2032»] на разработку архитектурной концепции реновации исторического центра города Курска. Более 70 заявок было подано в начале года. В конце августа у нас завершится второй этап, в результате которого и профессиональное экспертное жюри определит победителя, и жители, которые очень активно принимают участие в голосовании, более 30 тысяч человек оставляли заявки.

В.Путин: Очень хорошо.

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