Выпускается в обращение памятная монета из драгоценного металла (28.08.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation
Выпускается в обращение памятная монета из драгоценного металла
Банк России 28 августа 2019 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова» (каталожный № 5111-0407).
Монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты — «3 РУБЛЯ», дата − «2019 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположен логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки; внизу имеются надписи: «100 ЛЕТ», «ВГИК им. С.А. ГЕРАСИМОВА».
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
28 августа 2019 года
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