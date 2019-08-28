Выпускается в обращение памятная монета из драгоценного металла (28.08.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Выпускается в обращение памятная монета из драгоценного металла

Банк России 28 августа 2019 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова» (каталожный № 5111-0407).

Монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты — «3 РУБЛЯ», дата − «2019 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположен логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки; внизу имеются надписи: «100 ЛЕТ», «ВГИК им. С.А. ГЕРАСИМОВА».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

28 августа 2019 года

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