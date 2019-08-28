В Москве прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении мужчины, уклонившегося от уплаты алиментов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального административного округа г. Москвы провела проверку по факту неоднократного уклонения мужчины от уплаты средств на содержание двух несовершеннолетних детей (алиментов).

Установлено, что москвич, будучи обязанным по судебному решению и исполнительному листу ежемесячно выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетнего ребенка в размере 1/3 части всех видов заработка и (или) иного дохода, являясь дееспособным родителем, имеющуюся задолженность по исполнительному производству не погашал, средств на содержание ребенка в полном объеме не выплачивал, чем причинил несовершеннолетнему моральный вред в виде ухудшения условий его существования.

Размер общей задолженности по исполнительному производству превысил 100 тыс. рублей.

Прокурор округа направил материалы проверки в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

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