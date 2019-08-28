Денис Ярцев выиграл бронзовую медаль Чемпионата мира по дзюдо в категории до 73 кг

Source: Russia Ministry of Sport

27 августа в Токио (Япония) на Чемпионате мира по дзюдо россиянин Денис Ярцев стал бронзовым призёром в весовой категории до 73 кг. В поединке за третье место он победил Бехруза Ходжазоды из Таджикистана. Ранее в полуфинале Денис Ярцев уступил будущему победителю Сёхэй Оно из Японии. «Серебро» досталось азербайджанцу Рустаму Оруджеву. Ещё одна бронзовая медаль в активе представителя Азербайджана Хидаята Гейдарова.

«Двадцать лет упорных тренировок и вот она заветная медаль Чемпионата мира – первая в моей карьере, – прокомментировал своё выступление Денис Ярцев. – «Бронза» – результат многолетней работы. Я уверен, что эта мировая награда – не последняя. Она – только начало. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Завтра я забуду про токийскую «бронзу» и буду готовиться к Олимпийским играм. В моём весе в России хорошая конкуренция и потому медаль, пусть даже и с Чемпионата мира, не даёт мне гарантированного места в олимпийской сборной. За год может многое поменяться. К Играм готовятся все».

Награда Дениса Ярцева стала второй для сборной России на этих соревнованиях. В понедельник «серебро» завоевала Наталья Кузютина (до 52 кг).

Что касается других результатов дня, то россиянка Дарья Межецкая разделила седьмое место в категории до 57 кг, Муса Могушков (до 73 кг) и Анастасия Конкина (до 57 кг) уступили в 1/16 финала.

В общекомандном зачёте сборная России с одной серебряной и одной бронзовой медалями делит пятое место с Азербайджаном. Лидируют хозяева – японцы (3-2-3), вторыми идут сразу три команды: Грузии, Канады и Украины (по 1-0-0).

28 августа на Чемпионате мира определятся победители и призёры в категориях 81 кг у мужчин и 63 кг у женщин. Нашу страну представят Хасан Халмурзаев, Аслан Лаппинагов и Дарья Давыдова.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Дениса Ярцева и его тренеров с «бронзой» Чемпионата мира по дзюдо и желает новых больших успехов и побед!

Предолимпийский Чемпионат мира по дзюдо завершится 1 сентября.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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