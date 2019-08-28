Д. Шатохин: Талантливые дети примут участие в международном культурно-образовательном проекте в Анапе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы проведут лекции для участников.

В Анапе пройдет торжественное открытие смены международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети».

В мероприятии примут участие члены СФ Александр Акимов, АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) Дмитрий Шатохин, ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представители Федерального агентства по делам национальностей, министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева. Сенаторы посетят делегации своих регионов, проведут лекции для участников.

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми сообщил, что проект реализуется Федеральным агентством по делам национальностей в рамках международного года коренных языков при поддержке Совета Федерации, Ассоциации «Талантливая молодежь», Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2018 году проект был зарегистрирован на сайте ЮНЕСКО.

Проект «Таланты Арктики» — культурно-образовательная инновационная платформа для детей из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Дмитрий Шатохин рассказал, что лагерь соберет одаренных ребят из разных уголков страны: Коми, Якутии, Таймыра, Мурманска и других. Делегацию от Республики Коми представят дети от 7 до 16 лет из Воркуты, Усинска, Ижемского и Усть-Куломского районов.

Проект «Таланты Арктики» — культурно-образовательная инновационная платформа для детей младшего и среднего школьного возраста из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В ходе летней смены под руководством практикующих медиа-художников, режиссеров и специалистов-филологов ребята поучаствуют в творческих мастер-классах и практических занятиях, конкурсах и игровом заседании Организации объединенных наций.

Итогом проекта станет создание Арктической ТВ-школы, а выпускники также смогут освещать мероприятия ООН и ЮНЕСКО по тематике коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«Совет Федерации с удовольствием поддерживает данный проект. Он способствует формированию у детей интереса к национальному разнообразию, культуре и традициям других народов, технологиям будущего. Я рад, что и у ребят из Республики Коми будет возможность поучаствовать в этой летней смене Уверен, что мероприятия в рамках проекта не только дадут им новые знания, но и позволят применить их на практике в родном крае», — сказал Дмитрий Шатохин.

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