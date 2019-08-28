Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Главное#ГЛОНАСС28.08.2019 12:00

ИСС на обсуждении сотрудничества ГЛОНАСС и BeiDou

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») принимает участие в заседании Российско-Китайского комитета по стратегически важным проектам в области спутниковой навигации.

Заседание Российско-Китайского комитета по спутниковой навигации, которое проходит в г. Казани с 28 по 30 августа, организовано Госкорпорацией «Роскосмос». В его рамках работают четыре тематические группы, посвящённые различным аспектам взаимодействия двух глобальных навигационных спутниковых систем — российской ГЛОНАСС, действующей на базе космических аппаратов производства «ИСС», и китайской BeiDou.

Работа группы по обеспечению совместимости и взаимодополняемости ГЛОНАСС и BeiDou проводится под сопредседательством заместителя генерального директора «ИСС» Сергея Ревнивых. Её участники представили итоги анализа, который показал радиочастотную совместимость сигналов ГЛОНАСС и BeiDou. Сигналы обеих навигационных систем могут использоваться потребителями, не создавая помех друг другу. Стороны также подтвердили совместимость орбитальных группировок ГЛОНАСС и BeiDou, исключив опасность столкновения космических аппаратов на орбите.

Помимо этого, на заседании обсуждаются вопросы взаимодополняемости системных шкал времени. Сторонами разработан проект соответствующего Соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией «Роскосмос» и Китайского комитета по спутниковой навигации.

Ещё одна задача, стоящая перед участниками заседания, заключается в обеспечении совмещения систем координат ГЛОНАСС и BeiDou с международной геоцентрической системой координат.

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