И. Рукавишникова: Критериями определения победителя конкурса должны быть не только минимальная цена, но и гарантия качества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела личный прием граждан в Красносулинском районе.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела совместный сенаторский прием граждан с прокурором Ростовской области Юрием Барановым, а также с Уполномоченным по правам человека в Ростовской области Анатолием Харьковским.

Всего на совместный сенаторский прием пришли 20 граждан, тематика устных и письменных заявлений и жалоб которых касалась жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания между поселениями района, соблюдения трудового и природоохранного законодательства. Также поданы жалобы на работу правоохранительных органов и страховой компании.

Тематика устных и письменных заявлений и жалоб которых касалась жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания между поселениями района, соблюдения трудового и природоохранного законодательства

«Одним из заявителей поднят вопрос о несовершенстве федерального законодательства о государственных и муниципальных закупках, из‑за которых жители порою получают некачественно выполненные работы по ремонту и реконструкции объектов ЖКХ. Очевидно, что решающим критерием для определения победителя конкурса на исполнение подобных работ должна быть не только минимальная цена, как это происходит сейчас, но и гарантия качества. Очевидно, что эта проблема требует рассмотрения на федеральном уровне», – подчеркнула Ирина Рукавишникова.

Парламентарий добавила, что в ходе приема получен ряд жалоб на деятельность местной управляющей компании, а также на высокую стоимость услуг за отопление в многоквартирных домах, которые не имеют общедомового счетчика учета тепла. Троим заявителям оказана бесплатная юридическая помощь по вопросам обращения в судебные органы. Принято также восемь письменных обращений. Все поступившие обращения граждан взяты на личный контроль прокурором области.

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