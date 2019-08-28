Л. Талабаева: Диалог парламентариев поможет развитию сотрудничества России со странами АСЕАН

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принимает участие в работе 40-й Генассамблеи АИПА.

В рамках мероприятий 40-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АИПА) состоялся диалог с Россией, в котором приняли участие представители парламентов всех 10 стран АСЕАН. Об этом рассказала член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края

Людмила Талабаева выступила на 40-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

Сенатор проинформировала о мерах по созданию в нашей стране качественной правовой среды и применяемых в России механизмах по оценке регулирующего и фактического воздействия нормативно-правовых актов для определения качества государственного управления.

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Парламентарий отметила, что помимо ставшего традиционным взаимодействия России со странами АСЕАН в сфере безопасности, борьбы с организованной преступностью и обеспечения международной информационной безопасности, готовится запуск диалога с «десяткой» в сфере обеспечения безопасности использования информационно-коммуникационных технологий, развития сотрудничества в высокотехнологичных и инновационных отраслях.

Готовится запуск диалога с «десяткой» в сфере обеспечения безопасности использования информационно-коммуникационных технологий, развития сотрудничества в высокотехнологичных и инновационных отраслях

Людмила Талабаева проинформировала парламентариев АСЕАН о принятых в России программах по развитию Дальнего Востока, направленных на привлечение инвестиций для развития региона. С учётом ситуации в глобальной экономике она обратила внимание на перспективы финансового сотрудничества России и стран АСЕАН.

Диалог прошел в атмосфере взаимопонимания и в очередной раз доказал необходимость наращивания сотрудничества со странами АСЕАН как на двусторонней, так и многосторонней основе.

Людмила Талабаева приняла участие в работе 40-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

«На полях» Ассамблеи состоялся конструктивный разговор с членами таиландско-российской парламентской группы дружбы, в ходе которого обсуждались вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества по парламентской линии, в том числе с использованием современных форматов взаимодействия.

Большой интерес вызвало предложение Людмилы Талабаевой по развитию межрегиональной связей между Таиландом и Дальним Востоком России.

По словам сенатора, вопросы экономического сотрудничества были в центре внимания в ходе беседы с делегацией Парламента Малайзии. Сенатор довела до партнеров позицию российской стороны по недавно принятому закону об отмене льготной ставки в отношении пальмового масла.

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