Минэнерго России подведены итоги ежемесячного мониторинга готовности субъектов электроэнергетики к ОЗП 2019-2020 годов

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 августа. – Департаментом оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России, в соответствии с Методикой проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденной приказом Минэнерго России, проведена оценка выполнения субъектами электроэнергетики условий готовности к работе в отопительный сезон по состоянию на 25.08.2019 на основании поступивших отчетных данных.

Результаты оценки опубликованы на официальном сайте Минэнерго России.

Ежемесячный мониторинг готовности направлен на предупреждение нарушений энергоснабжения потребителей в период сложных технологических режимов и низких температур.

Справочно:

В соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 Министерством энергетики Российской Федерации осуществляется оценка готовности к работе в отопительный сезон субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью 25 МВт и более, в том числе объектами по производству электрической энергии, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также субъектов электроэнергетики, являющихся субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

28.06.2019

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