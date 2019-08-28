На Восточном встретили состав с блоками ракет-носителей

Source: Russia Federal Space

На станцию «Ледяная» у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками ракет-носителей «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и головным обтекателем. Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») встретили состав, после чего он был транспортирован на технический комплекс.

После обмывки вагонов-контейнеров составные части ракет-носителей будут выгружены и перемещены через трансбордерную галерею из склада-блоков в монтажно-испытательный корпус для их последующего хранения.

На складе блоков технического комплекса специалистами были подготовлены рабочие места для приёма изделий. Расчет для проведения работ с составными частями прошел дополнительную подготовку, получены допуски к самостоятельной работе.

Кроме того, для транспортировки блоков специалистами ракетно-космической отрасли была проведена проверка железнодорожных путей с использованием дефектоскопных и путеизмерительных средств и техническое обслуживание тепловозов.

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