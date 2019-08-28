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#НПО Энергомаш#Главное28.08.2019 12:30

Отбор в Совет молодых ученых и специалистов Роскосмоса

Завершен первый этап конкурса по отбору кандидатов в состав Совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре Госкорпорации «Роскосмос».

Совет будет работать над реализацией перспективных проектов организации. Кроме того, одна из задач совета — разработка предложений по стимулированию молодых учёных и специалистов, созданию условий для их профессионального роста, укреплению и развитию внутриотраслевых и международных связей между молодыми представителями отрасли, популяризации научно-технического творчества среди детей и молодёжи.

В конкурсе участвуют представители организаций ракетно-космической отрасли, в том числе трое молодых специалистов НПО Энергомаш: аспирант 1 года обучения — начальник отдела прототипирования и инспекционных измерений Иван Фомин, аспирант 2 года обучения — инженер-конструктор 2 категории отдела ЖРД Иван Бурцев и ведущий специалист отдела оценки и развития персонала Мария Шишкина.

20 августа все кандидаты в Совет молодых ученых и специалистов подали свои заявки и проекты, которые будут рассматриваться конкурсной комиссией. Важное требование к проектам — актуальность представленных разработок и возможность их дальнейшего использования и тиражирования на предприятиях корпорации.

Как рассказала Мария Шишкина, ее проект называется «Развитие ключевых компетенций линейных руководителей на производстве» и основывается на работе «Школы мастера», в подготовке, проведении и актуализации которой Мария принимала непосредственное участие.

«Анализ результатов стартовавшей в прошлом году „Школы мастера“ показал, что проведение подобных мероприятий является очень важным как для самих мастеров, так и для развития предприятия в целом. Думаю, наш опыт будет полезен и на других предприятиях отрасли», — отметила Мария.

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