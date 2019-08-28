Павел Колобков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили вопросы подготовки к XXXII Всемирной летней универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 августа, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Павел Колобков провёл рабочее совещание с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в ходе которого обсуждались вопросы подготовки Екатеринбурга к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года.

«Универсиада – это масштабный проект, предусматривающий ряд решений инфраструктурных задач, – подчеркнул Павел Колобков. – Нам необходимо построить Деревню Универсиады, ряд спортивных объектов, привести в порядок дорожную инфраструктуру – это то, что касается федерального уровня. На региональном уровне есть своя собственная программа подготовки. У нас есть понятный план, связанный с вводом в строй всей инфраструктуры, конечно, сроки ограничены. Сейчас для нас это один из самых важных спортивных проектов, к которому мы активно вместе с регионом готовимся. Поэтому такие встречи проводим регулярно».

«Мы обсуждали вопросы финансирования, ведения операционной деятельности, которая затрагивает, в том числе, безопасность и организацию самих спортивных мероприятий, – отметил Евгений Куйвашев. – С нашей стороны подготовлена вся организационная инфраструктура, мы уже начали финансировать из средств регионального бюджета проектирование объектов инфраструктуры, в том числе спортивной. Сейчас готовим предложения в Правительство Российской Федерации».

XXXII Всемирная летняя универсиада пройдёт в августе 2023 года в Екатеринбурге. Наша страна принимала летнюю Универсиаду в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте этого года Всемирная зимняя универсиада прошла в Красноярске.

Фото: Сергей Александров

Пресс-служба Минспорта России

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