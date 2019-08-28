Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе областного педсовета в Ярославле.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в работе ежегодного Областного педагогического совещания. 1200 педагогов накануне 1 сентября собрались для обсуждения ключевых мероприятий в регионе по реализации национального проекта «Образование».

Наталия Косихина и Игорь Каграманян

По словам сенатора, региону оказывается значительная поддержка из федерального бюджета. Размер субсидий и грантов до 2021 г. составляет более одного миллиарда рублей. Приоритетные направления деятельности, обеспечивающие развитие доступного и качественного дошкольного, общего, дополнительного, профессионального образования, – это проекты «Современная школа», «Новые возможности для каждого», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы». И в каждом из них, как подчеркнул Игорь Каграманян, главная роль отводится именно учителю.

Главная роль отводится именно учителю

«Все, что сегодня делается – новые школы, формы образования, модернизация учебного процесса, невозможно без учителя», — отметил Игорь Каграманян.

Качественное образование – это мощный ресурс для развития региона и страны в целом

В рамках совещания состоялось награждение победителей и лауреатов региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Учитель-психолог России» 2019 года.

Ежегодное Областное педагогическое совещание

«Качественное образование – это мощный ресурс для развития региона и страны в целом. Благодаря профессионализму и опыту управленческого и педагогического сообщества мы сумеем достойно выполнить задачи, поставленные руководством страны, и найти оптимальное и эффективное решение возникающих вопросов», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

MIL OSI