Продвижение геоинформационных продуктов

Source: Russia Federal Space

«ТЕРРА ТЕХ» — дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), компания «Аэродайн Россия (Aerodyne Rus)» и компания ДВМ в ходе МАКС-2019 заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития и продвижения совместных аналитических продуктов, создаваемых с использованием трехуровневой системы сбора информации: данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с космически аппаратов — детальные уточнения по данным с беспилотных воздушных судов (БВС) — точечная экспертная оценка. Обработка геопространственной информации будет осуществляться автоматически с использованием технологий искусственного интеллекта.

Одним из первых направлений применения совместных компетенций сторон станет область строительного инжиниринга и управления строительными проектами с использованием современных цифровых технологий, в том числе BIM. Объединение компетенций ведущих игроков в каждой из областей позволит предложить пользователям уникальный комплексный продукт сбора и обработки информации для мониторинга и управления строительными проектами.

Стороны ожидают, что комплексная услуга в виде готовой аналитики будет востребована на рынке мониторинга и управления строительными проектами в интересах государственных структур, финансовых институтов, частных корпораций и инвесторов.

Компании рассчитывают, что сотрудничество будет способствовать коммерциализации и продвижению комплексных геоинформационных продуктов и инжиниринговых систем на российском и международном рынках.

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