Сергей Мочальников «Для угольных компаний Дальний Восток – приоритет»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 августа. – Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Сергей Мочальников принял участие в программе «Деловой день» на телеканале РБК и рассказал о ситуации, происходящей в угольном секторе.

«Европа была и остается главным рынком. Все занимаются диверсификацией – если есть много газа, чтобы не было прорыва газопровода, можно поставить угольную станцию, модное увлечение ВИЭ – но у нас не дует ветер все время, есть ночь. Самая эффективная пара это ВИЭ и уголь, и это многие в мире осознали. Мы видим четкую тенденцию смещения с Северной Европы в сторону Южной Европы, стран Магриба, а также увеличение поставок в Индию», – рассказал Сергей Мочальников об экспортных поставках в Европу.

Директор Департамента также пояснил ситуацию о нехватке инфраструктурных мощностей по переброске российского угля из центральных регионов на Дальний Восток.

«Здесь все упирается в реализацию планов ОАО «РЖД». Основной вопрос, который ставили главы регионов и Минэнерго России – ускоренными темпами модернизировать восточный полигон для того, чтобы сейчас максимально улучшить ситуацию. Потому что к 2025 году мы должны прийти к цифрам в 195 млн тонн на Восток, где можно сделать 195 млн тонн в 2025 году, а можно 190 млн тонн в 2024 году, а можем и 190 млн тонн сделать к 2022 году. Это все зависит именно от организации работы по техническому взаимодействию», – сказал он.

Сергей Мочальников отметил, что для угольных компаний Дальний Восток – приоритет. Они пытаются найти различные варианты, как туда проехать, поэтому для них принципиально важны четкие и понятные правила игры за пределами 2025 года, а также, чтобы они не нарушались.

«Как только компаниям будет доведено, что правила не будут изменяться следующие 10 лет, они выстроят свои модели, потому что угольная отрасль полностью частная после реструктуризации и, на мой взгляд, одна из эффективных отраслей экономики России. ОАО «РЖД» и тарифы – это только 30%. У нас есть еще вагонная составляющая, портовая, поэтому надо говорить о транспортной составляющей в целом», – добавил он.



MIL OSI