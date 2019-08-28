Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Терра Тех#ДЗЗ#Орбитальные группировки#МАКС28.08.2019 13:00

Терра Тех создает геосервис мониторинга строительства из космоса

«ТЕРРА ТЕХ» — дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — представило на аэрокосмической выставке МАКС-2019 информационно-аналитический сервис мониторинга строительства, функционирующий на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Геосервис дополнит существующие методы мониторинга и контроля строительства объектов в части получения всеохватной, высокопериодичной информации по любым объектам строительства, в том числе удаленным и труднодоступным.

Геоаналитический сервис разрабатывается в интересах профильных министерств и ведомств (строительства, архитектуры, ЖКХ, природных ресурсов и экологии, торговли), государственных и частных инвесторов, а также девелоперских компаний.

Генеральный директор «ТЕРРА ТЕХ» Милана Элердова: «„ТЕРРА ТЕХ“ создает уникальное решение с использованием данных ДЗЗ — космический супервайзинг строительства, целью которого является предоставление актуальной и объективной информации о статусе и темпах строительства инфраструктурных объектов. Данная информация обрабатывается и анализируется на предмет изменений, отклонений от нормы и выявления рисков. Специалист, выполняющий строительный контроль, может использовать аналитические материалы, формируемые по космическим снимкам, для оптимизации планирования наземного контроля, повышения его объективности и всеохватности. Все данные объединяются на веб-портале, который демонстрирует ход строительства с отображением регулярно поступающей информации с ранним предупреждением о сбоях и нарушениях в ходе строительства».

Новый сервис позволит отразить все стадии строительства объектов от подготовки строительной площадки зданий до обустройства прилегающих территорий после сдачи объекта, а также детальное состояние строительства внутри выделенной стадии: количество возведенных этажей, количество элементов фундамента, каркаса, стеновых панелей, балок перекрытий и другое. По снимкам оценивается активность строительства в момент съемки на основании подсчета работающей техники, объемы и типы складируемых материалов и динамика их изменения. Вся фактическая информация, выявленная и измеренная по снимкам, поступает в отчет, в состав которого войдет оценка активности строительства, факт заморозки или возобновления строительства по состоянию на заданный период времени, соответствие реальных темпов строительства заявленным.

Кроме строительства зданий сервисы «ТЕРРА ТЕХ» обеспечат мониторинг дорожного строительства. Космическая съемка позволяет вести непрерывный мониторинг, в том числе выявлять «долгострои» и недостроенные объекты. На основе знаний о составе и свойствах грунта, технологиях проведения земляных работ, используемой техники и нормативов трудоемкости, геосервис сможет вычислять объем фактически потраченных средств на проведенные работы. Это дополнительный механизм контроля расходования бюджетных средств.

«ТЕРРА ТЕХ» уже обладает опытом подобной работы. В частности, в конце 2018 года между холдингом РКС и Госкорпорацией «Росатом» подписано соглашение, в рамках которого «ТЕРРА ТЕХ» занимается созданием цифровых геоинформационных решений для регулярного мониторинга объектов капитального строительства Госкорпорации «Росатом» в России и за рубежом с использованием технологий ДЗЗ.

Сегодня «ТЕРРА ТЕХ» в рамках контрактов с операторами крупнейших орбитальных группировок в мире обладает доступом к гигантскому объему данных практически на любую дату и территорию Земли. Это позволяет обеспечить максимальную периодичность, вплоть до ежесуточной, и оперативность съемки интересующих заказчиков объектов.

Решения «ТЕРРА ТЕХ» в области космического мониторинга строительства инфраструктурных объектов и другие геосервисы компании представлены на объединенном стенде Госкорпорации «Роскосмос» в рамках выставки МАКС-2019 с 27 августа — 1 сентября 2019 г. в подмосковном Жуковском.

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