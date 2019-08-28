Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержала соответствующее предложение Министерства здравоохранения РФ.

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области поддержала предложение Министерства здравоохранения Российской Федерации о тестировании работодателями сотрудников на употребление алкоголя в целях снижения количества несчастных случаев на производстве.

«Многие исследования показывают, что потребление алкоголя оказывает большое негативное влияние на производительность и безопасность труда. Проведение подобного тестирования — одна из мер, направленных на выявление таких лиц и оказание им профилактической помощи», — сказала сенатор.

Исследования показывают, что потребление алкоголя оказывает большое негативное влияние на производительность и безопасность труда

По словам парламентария, употребление алкоголя на рабочем месте может привести к различным медико-социальным и экономическим последствиям для работников, их семей и самой организации.

Татьяна Кусайко также подчеркнула, что важно информировать сотрудников, повышать их осведомленность о вреде, связанном со злоупотреблением спиртными напитками.

Корпоративная модельная программа Министерства здравоохранения РФ «Укрепление здоровья работающих» предполагает, в том числе, проведение организациями коммуникационных кампаний, направленных на повышение информированности сотрудников о вреде алкоголя, а также о профилактической помощи, которую они могут получить на рабочем месте.

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