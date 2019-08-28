Т. Гигель приняла участие в августовском совещании педагогических работников в Республике Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

Образование — один из приоритетов социально-экономической политики в нашей стране, отметила сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в августовском совещании педагогических работников в г. Горно-Алтайске.

Разработано 10 направлений национального проекта «Образование». Они посвящены школе, родителям, волонтерству, ранней профориентации, социальной активности, цифровой образовательной среде, экспорту образования

В своем выступлении сенатор отметила, что педагоги региона заслужили особые слова благодарности за то, что отдают свои знания, душевные силы детям, открывая им путь в мир знаний.

«В нашей стране делается очень много для того, чтобы обеспечить решение амбициозных задач по вхождению российского общего образования в десятку лучших в мире», — сказала законодатель.

Татьяна Гигель напомнила, что в соответствии с «майским» Указом Президента Российской Федерации разработано 10 направлений национального проекта «Образование». «Они посвящены школе, родителям, волонтерству, ранней профориентации, социальной активности, цифровой образовательной среде, экспорту образования. И все это подчинено развитию образовательного пространства на территории нашей страны», — сказала сенатор.

Парламентарий подчеркнула, что на реализацию нацпроекта будут выделены значительные средства из федерального и региональных бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Сенатор добавила, что был разработан и принят необходимый пакет документов, в котором рассматриваются вопросы воспитания. Это Национальная стратегия действий в интересах детей, проект «Десятилетие детства», Концепция государственной семейной политики, Программа патриотического воспитания граждан и др.

По словам Татьяны Гигель, сильная Россия – это не только развитая экономика, мощная армия, но и интеллектуальные, инициативные люди, которые исповедуют нравственные и духовные ценности. «Главная роль в воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности принадлежит учителям».

За большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения сенатор вручила работникам образовательной сферы Почетные грамоты.

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