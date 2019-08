Festiwal w Rakowie 2019

O otwartości, współistnieniu obok siebie wielu kultur i historii miasta mówili przedstawiciele miejscowych władz, a także dyplomaci z Polski i Izraela. Ambasady tych krajów są współorganizatorami Festiwalu Kultur w Rakowie, który odbył się w tym roku po raz czwarty w miasteczku leżącym 30 km na Zachód od Mińska. Sergiusz Piasecki, autor „Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy” i innych popularnych książek, w tym „Trylogii Mińskiej”, pochodził właśnie z Rakowa. W swojej twórczości opisywał m.in. burzliwe dzieje granicznego miasteczka, w którym kwitł przemyt i różnego rodzaju przestępczość, a na dodatek toczyła się walka wywiadów Polski i ZSRR. W latach 30. ubiegłego stulecia Raków nazywany był stolicą kontrabandzistów. „Rozpoczęliśmy to święto od koncertu chórów w kościele katolickim i w cerkwi prawosławnej, co symbolizuje współistnienie tych dwóch wyznań” – mówił ambasador Artur Michalski. Przez cały dzień w Rakowie trwały różnego rodzaju imprezy – koncerty, w tym występy chórów z Polski, jarmark rękodzieła, wystawa przedwojennych zdjęć i plener malarski. Odbyła się również wystawa i prezentacja książki poświęconej malarzowi Ferdynandowi Ruszczycowi. Chętni mogli wziąć udział w wycieczce po miasteczku, grze miejskiej „Ścieżkami kontrabandzistów” i degustacji potraw z różnych krajów. Wieczorem odbył się koncert polskiego zespołu Tekla Klebetnica i popularnego białoruskiego muzyka Lawona Wolskiego.

