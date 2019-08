Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Nabór wniosków do Programu Stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

27 sierpnia 2019

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa stwarza możliwość młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów III stopnia w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. O udział w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami między innymi również Białorusi.

Program obejmuje przyznanie prawa do podejmowania i odbywania kształcenia w szkole doktorskiej, przyznanie stypendium na regulaminowy okres realizacji kształcenia. Stypendium wypłacane będzie za pośrednictwem uczelni przez maksymalnie 12 miesięcy w danym roku akademickim.



Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA www.nawa.gov.pl.



Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (czas lokalny dla Warszawy) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej www.nawa.gov.pl. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.



Regulamin programu do pobrania tutaj.



