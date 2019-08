Premier: Relacje polsko-czeskie są pozytywne we wszystkich kluczowych obszarach

Szef polskiego rządu podkreślił, że Polska i Czechy są zgodnymi partnerami, a jednym z obszarów, w których kraje prezentują podobne stanowiska jest m.in. przyszły unijny budżet. Jak mówił poziom spójności, jednolitych poglądów jakie osiągnęliśmy i osiągamy z Republiką Czeską jest bezprecedensowy i pokazujemy to w Brukseli podczas trudnych tematów. Spójne stanowisko jest także w odniesieniu do wielu zmian w Unii Europejskiej i na świecie w obszarze klimatu i energii. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że zarówno Polska jak i Republika Czeska są bardzo uprzemysłowione i podejście do polityki klimatycznej musi być rozsądne. Takie, które nie zwiększy kosztów, rachunków dla gospodarstw domowych, firm, a jednocześnie pozwoli dbać o środowisko naturalne. Rozmowy dotyczyły również połączeń infrastrukturalnych oraz poszerzenia współpracy w tym zakresie. W trakcie dzisiejszych konsultacji ministrowie obrony narodowej obu krajów podpisali międzyrządowe porozumienie o współpracy i lotnictwa wojskowego. Reguluje ono zasady lotów w przestrzeni powietrznej państw, współpracy w ramach systemu obrony powietrznej NATO oraz wyjaśniania wypadków lotniczych. Ponadto Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP oraz Minister Transportu Republiki Czeskiej podpisali Deklarację o współpracy na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Celem tej współpracy jest lepsza koordynacji projektów rozwoju żeglugi rzecznej w obu krajach.

