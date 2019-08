Valsts prezidents: Somija var rēķināties ar Latvijas aktīvu atbalstu tās prezidentūras prioritātēm ES Padomē

Valsts prezidents Egils Levits šodien Helsinkos, tiekoties ar Somijas prezidentu Sauli Nīnisti (Sauli Niinistö), pauda gandarījumu, ka Latvija un Somija ir ieinteresētas ciešākā Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbībā. “Tālāka reģionālā integrācija ir svarīga mūsu visu izaugsmei un drošībai,” sacīja E. Levits. Pēc prezidenta teiktā, Latvija vēlas izvērst arī plašāku divpusējo sadarbību ar Somiju ekonomikā, kultūrā, izglītībā un cilvēku kontaktos. E. Levits novērtēja Somijas aktīvo iesaistīšanos tādos reģionālās infrastruktūras objektos, kā RailBaltica, kas varētu veicināt divpusējo un reģionālo sadarbību. Liela uzmanība tikšanās laikā tika pievērsta Eiropas Savienības (ES) aktualitātēm, īpaši ņemot vērā Somijas kā ES Padomē prezidējošās valsts statusu. “Latvija pilnībā atbalsta Somijas izvirzītās prioritātes tās prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē. Mums jāpastāv par savām kopīgajām Eiropas vērtībām kā piemēram efektīva, nediskriminējoša likuma vara. Tāpat kā Somija mēs ticam, ka ir skaidra nepieciešamība pēc ambiciozas un ātras reakcijas klimata pārmaiņu jautājumos gan nacionālajā, gan ES līmenī,” uzsvēra Latvijas Valsts prezidents. Sarunā abas puses pievērsās globālām vides problēmām. Runājot par ugunsgrēkiem Amazones džungļos, Sibīrijā un Āfrikā, Latvijas Valsts prezidents norādīja, ka tā ir globāla problēma un valstīm steidzami ar politisko gribu un tehniskiem risinājumiem jāizveido starptautisks mehānisms cīņai ar vides problēmām un klimata pārmaiņām. Tāpat abas puses bija vienisprātis, ka Eiropas Savienībā jāstiprina likuma varas princips. Kā atzina E. Levits, likuma varas vērtības ir vienādi attiecināmas uz visām ES dalībvalstīm, un visām tās jāievēro līdzvērtīgi. Par to, vai kāda valsts to pārkāpj, jālemj Eiropas Savienības Tiesai. Īpašu uzmanību abu valstu prezidenti pievērsa informācijas telpas stiprināšanai Eiropā. Latvijas Valsts prezidents uzsvēra, ka ir būtiski turpināt NATO un ES kopīgos pūliņus hibrīda draudu un dezinformācijas novēršanā, tāpēc atzinīgi vērtējams Latvijā bāzētā NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra darbs un Helsinkos esošais Eiropas Izcilības centrs cīņai ar hibrīddraudiem, kurā strādā arī Latvijas pārstāvis. Darba vizītes laikā Somijā Valsts prezidents apmeklēs arī Eiropas Izcilības centru cīņai ar hibrīddraudiem, kā arī tiksies ar Somijas parlamenta priekšsēdētāja biedri Tūli Hātainenu (Tuula Haatainen) un medijiem.

Source: President of Latvia in Latvian