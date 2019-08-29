А. Майоров: Профильный Комитет СФ разработает конкретные предложения по предотвращению производства и оборота контрафактной минеральной и питьевой воды

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ прошло заседание рабочей группы по контролю за ходом решения задачи по устранению с рынка контрафактной минеральной и питьевой воды.

В Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по контролю за ходом решения задачи по устранению с рынка контрафактной минеральной и питьевой воды.

Мероприятие провел председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

1 из 22

Алексей Майоров

2 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

3 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

4 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

5 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

6 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

7 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

8 из 22

Алексей Русских

9 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

10 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

11 из 22

Михаил Орлов

12 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

13 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

14 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

15 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

16 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

17 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

18 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

19 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

20 из 22

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

21 из 22

Игорь Каграманян

22 из 22

Сенатор напомнил, что заседание подготовлено во исполнение поручения Председателя Совета Федерации. Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга держит вопрос борьбы с контрафактом в сфере оборота питьевой воды на особом контроле, и профильный Комитет СФ осуществляет выполнение этой задачи, сообщил Алексей Майоров.

Рынок минеральной и питьевой воды в нашей стране весьма значителен

«Проблема, действительно, большая, требующая незамедлительного принятия реальных шагов, направленных на кардинальный перелом сложившейся ситуации, тем более, что рынок минеральной и питьевой воды в нашей стране весьма значителен», — подчеркнул Алексей Майоров. По словам главы Комитета СФ, вопрос с контрафактом должен решаться сразу по нескольким важным направлениям, в том числе путем включения минеральной и питьевой воды в Единую систему цифровой маркировки и прослеживаемости товара с её интеграцией с федеральной государственной информационной системой «Учет и баланс подземных вод».

Смотрите также

Алексей Майоров отметил, что в повестку очередного заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции включен вопрос «О противодействии незаконному обороту минеральной воды», и данное предложение на этом заседании будет рассматриваться. «В рамках заседания Госкомиссии, также можно было бы рассмотреть вопросы внедрения национальной системы идентификации минеральных и питьевых вод, а также создания системы саморегулируемых добросовестных практик и механизмов саморегулирования этого рынка», — предложил сенатор.

Алексей Майоров уверен, что рассмотрение подобных вопросов в комплексе, под руководством Минпромторга и с участием всех заинтересованных сторон могло бы значительно сократить рынок контрафакта, привести к выработке целостного эффективного механизма противодействия правонарушениям в данной сфере.

Важной является организация постоянной, в том числе и межведомственной работы по выявлению контрафактной и фальсифицированной продукции в розничной торговле

По мнению законодателя, также весьма важной является организация постоянной, в том числе и межведомственной работы по выявлению контрафактной и фальсифицированной продукции в розничной торговле, в том числе в торговых сетях.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Михаил Орлов проинформировал о том, какие меры планирует ведомство для пресечения поступления на рынок фальсифицированной и контрафактной продукции.

Представитель Федеральной антимонопольной службы Яна Склярова обратила внимание участников заседания на то, что необходим постоянный мониторинг фактических нарушений в отрасли, а также активизация работы с представителями бизнес-сообщества по вопросам контроля за качеством минеральной и питьевой воды.

По итогам дискуссии, было принято решение, что рабочая группа продолжит мониторинг мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной и питьевой воды в период осенней сессии текущего года в ежемесячном режиме.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских, РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства внутренних дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ, исполнительный директор Центра развития перспективных технологий Дмитрий Алхазов, академик РАН Лев Оганесянц, президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков, представители научных организаций, профессионального и отраслевого сообщества.

MIL OSI