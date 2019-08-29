Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе ассамблеи работников системы образования региона.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области принял участие в торжественном собрании работников образования области, организованной в честь празднования 75-летия региона.

Александр Пронюшкин принял участие в работе ассамблеи работников системы образования региона

В ходе ассамблеи обсуждались вопросы реализации национального проекта «Образование» и системного развития образовательной среды в регионе, подготовки квалифицированных кадров, уровня цифровизации образовательной среды.

Развивается система подготовки по гуманитарному, естественнонаучному, медико-биологическому и иным профилям, возрождаются классические гимназии

В области, по словам Александра Пронюшкина, развивается система подготовки по гуманитарному, естественнонаучному, медико-биологическому и иным профилям, возрождаются классические гимназии, созданы условия для получения качественного и содержательного образования всех форм и уровней.

Александр Пронюшкин

«Несмотря на имеющиеся проблемы и сложности, в регионе созданы условия для получения качественного образования, сохранения культурного и образовательного потенциала», — сказал парламентарий.

Александр Пронюшкин принял участие в работе ассамблеи работников системы образования региона

В мероприятии приняли участие губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, СипягинВладимир ВладимировичГубернатор Владимирской области митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, руководители органов и структурных подразделений администрации области, Законодательного Собрания области, федеральных органов исполнительной власти Владимирской области, органов местного самоуправления, руководители образовательных организаций всех уровней, руководители методических служб, представители профсоюзных организаций.

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