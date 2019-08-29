Встреча с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым

Source: President of Russia – Kremlin

А.Осипов: Я хотел бы доложить Вам, как у нас развивается сейчас ситуация. Первое, о чем хотел бы доложить, – это о ходе ликвидации последствий крупномасштабных пожаров, которые у нас произошли 19 и 21 апреля. Тогда пострадало почти 900 человек. Всем на сегодняшний день осуществлены социальные выплаты. Почти 120 семей потеряли жилье. На сегодняшний день 85 из них жильем обеспечены, 33 сейчас в стадии строительства, приобретения жилья. Восстанавливаем мосты, водозаборы, библиотеки. Хотя непросто это дается, в целом везде находимся в сроках, которые определили Вы своим указом.

Ключевой задачей для нас является восстановление сельского хозяйства. У нас сгорело 120 чабанских животноводческих стоянок. На сегодняшний день организована работа по их восстановлению.

Мы как государство несем обязанность выплатить весь ущерб пострадавшим, но мы не оставляем людей и знаем Вашу бескомпромиссность во всем, что касается интересов людей. Поэтому мы и сами также к этому относимся, стараемся помочь. И с подрядчиками – смотрим, чтобы подрядчики выполняли свои обязательства, и эти деньги никуда не ушли и чтобы до холодов были восстановлены все пострадавшие стоянки.

В.Путин: 33 семьи еще нужно жильем обеспечить?

А.Осипов: Мы сейчас занимаемся: приобретаем и строим.

Хотел бы поблагодарить, отметить министров, которые помогали нам в восстановлении, – и Патрушева, и Якушева, и Зиничева, и Мединского, даже всех можно назвать, – за очень оперативную, качественную поддержку в ликвидации последствий.

Хотели бы очень поблагодарить Вас за то, что Вы пошли на то, чтобы издать отдельный указ, который нам позволил, во-первых, сроки обеспечить, во-вторых, восстанавливать реально утерянные объекты. Спасибо.

Сейчас хотел бы рассказать еще Вам о том, что мы делаем по развитию. Вы сами знаете, в каком состоянии Забайкальский край, социально-экономическое положение.

Мы разработали по прямому указанию Дмитрия Анатольевича, под руководством Антона Германовича Силуанова, с участием Минвостокразвития и федеральных министерств план экономического и социального развития. Он предполагает привлечение 1,3 триллиона рублей инвестиций, позволяет удвоить нам практически ВРП, позволяет создать 60 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день он находится в стадии согласования, позволит принципиально изменить экономику и занятость. Первые 15 проектов, мы уже начали их реализацию, они погружаются сейчас в территорию опережающего развития, которую мы создали по решению Дмитрия Анатольевича 1 августа. Территорию опережающего развития создали, первые 15 проектов там – проекты предельно конкретные, понятны участники, кто там, соответственно. Поэтому сейчас уже непосредственно реализуем.

В.Путин: На Удокане что-то происходит?

А.Осипов: Да, идет нарезка карьера, идет подготовка извлекающей фабрики, строится инфраструктура, все осуществляется. Мы параллельно договорились и будем делать, у нас это удаленная северная территория, договорились о том, что будем поддерживать социальной инфраструктурой, делать специальные профессиональные, образовательные учреждения, по всем видам социального обеспечения помогать.

Есть два важных ограничения у нас касательно реализации этого плана. Первое из них – это тарифы. Я уже к Вам обращался, и Вы тогда принимали положительное решение. В принципе сейчас эта работа ведется.

В.Путин: Там разница очень большая с соседними регионами. С Иркутском 70 процентов, по-моему?

А.Осипов: Да, большая разница со всеми соседними регионами. Сейчас подготовлено два решения. По одному из них есть вариант принятия решения, может быть, даже с начала года. Поэтому просили бы Вашей поддержки.

Что еще позволяет сделать план, который мы разработали. Вы знаете о том, что у нас регион очень дотационный. Реализация этого плана, получение результатов позволяет изменить степень дотационности бюджета. Уже к 2024 году мы можем на треть снизить степень дотационности, к 2026 году – вполовину, и в последующем стать бездотационным регионом. Поэтому могут принципиально измениться наши и социальные возможности, и бюджетные возможности в случае реализации этого плана.

Мы активно вошли в национальные проекты. На сегодняшний день, Владимир Владимирович, у нас уже есть положительная тенденция. Впервые за несколько лет у нас идет положительный рост промышленного производства, оборота розничной торговли, объема платных услуг населению, и снизилась на один процент безработица в крае.

Конечно, большей частью это эффект от ожиданий, надежд и от веры бизнеса в то, что мы делаем. Это еще не те эффекты, которые мы могли бы получить в результате реализации плана, потому что там, естественно, надо год, два, три. Но это уже показывает, что поддерживается то, что мы сегодня делаем.

Активно мы вошли в национальные проекты, реализуем более 120 крупных объектов, строительство и ремонты осуществляем. Запланировали поставить 300 детских площадок, почти 250 спортивных площадок. Будем делать около 16 школ, 60 детских садов и ясельных пристроек, еще объекты физической культуры, спорта и так далее.

В.Путин: Не забывайте про ремонт.

А.Осипов: Вот я хотел как раз с этим к Вам обратиться.

В.Путин: Новые обязательно надо строить, но надо не забывать и о состоянии тех учреждений, которые уже работают, и по школам, и по детским садам.

А.Осипов: Абсолютно верно, Вы предвосхитили вопрос. У нас четыре тысячи объектов. К сожалению, за прошедшие годы накопилась такая ситуация: 999 – удивительная цифра получилась – объектов прошлого века в деревянном исполнении. И мы, конечно, сейчас национальными проектами в общем подходе распределения денег не охватываем эту специфику нашего края. 1500 объектов находятся за пределами эксплуатации и требуют ремонта. Поэтому мы сейчас готовим план восстановления социальной инфраструктуры, но нужна будет поддержка федерального центра.

И аналогичная ситуация у нас по жилищно-коммунальному хозяйству. Из 880 населенных пунктов у нас только 100 имеют централизованное водоснабжение, канализацию, и большинство этих объектов тоже с износом 80 процентов. Остальные населенные пункты не имеют даже. Поэтому тоже необходима специальная программа, которую мы сейчас на краевом уровне разрабатываем, с Минстроем обсуждаем. Нужна поддержка в том, чтобы восстановить наше жилищно-коммунальное хозяйство. В теплоэнергетике износ 80 процентов.

В.Путин: И уровень заработной платы какой?

А.Осипов: 35 тысяч рублей сейчас.

В.Путин: А в территориальных подразделениях федеральных органов власти? Посмотрите, сколько там. У них вообще в целом по стране уровень доходов ниже, зарплата ниже часто, чем в региональных органах.

А.Осипов: Вы абсолютно правы, и у нас из-за этого недокомплект. Есть районный коэффициент заработной платы. Получилось так, по-моему, это все-таки ошибка советского еще планирования, когда он был занижен для Забайкальского края. И это приводит к тому, что при суровом климате…

В.Путин: 1,4 у Вас?

А.Осипов: 1,2. При очень суровом климате, бесснежных зимах, летом жара, зимой – якутские морозы, самый «горимый» регион. В общем, суровые условия, много ограничений, а коэффициент всего 1,2.

В.Путин: Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы.

А.Осипов: Мы полностью поддерживаем.

MIL OSI